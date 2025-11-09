Энтузиасты перенесли Minecraft в Roblox с полноценным мультиплеером

На платформе Roblox появился созданный энтузиастами режим, который позволяет пользователям окунуться в кубический мир, практически полностью воссоздающий знаменитую песочницу. Проект представляет собой порт одной из классических версий игры и предлагает полноценный многопользовательский режим.

Данная версия, по словам игроков, напоминает старые сборки Minecraft и включает в себя ключевые механики оригинала. Главной особенностью является наличие полноценного мультиплеера, что позволяет пользователям исследовать мир, добывать ресурсы и строить вместе с друзьями прямо внутри Roblox. Проект доступен на всех платформах, где работает Roblox.

Как отмечают пользователи на Reddit, подобные копии Minecraft появлялись на платформе и ранее. Один из комментаторов упомянул, что исходный код подобного проекта стал широко доступен несколько лет назад после удаления оригинальной версии, что привело к появлению сотен аналогов. Игроки воспринимают ее скорее как демонстрацию технических возможностей движка Roblox, нежели полноценную замену оригинальной игре. Автор проекта, по словам пользователей, не монетизирует его, а лишь продвигает другие свои аналогичные творения.