Проверку возраста в Roblox можно обойти с помощью поддельных усов

Недавно создатели онлайн-платформы Roblox, которую неоднократно критиковали за слабую защиту несовершеннолетних, решили навести порядок с помощью лицометрии, введя два варианта верификации: показать системе свое лицо или загрузить паспорт. Однако не прошло и недели с момента запуска, как уже возникли серьезные критические проблемы, которые говорят о неэффективной системе.

Как выяснилось, юные гении обнаружили, что высокотехнологичную защиту можно обмануть... парой накладных усов. Детям достаточно надеть искусственные усы, чтобы система определила их как взрослых. Некоторые используют фотографии взрослых знаменитостей или рисуют на лице морщины и бороду. При этом система наоборот может опознать взрослых людей как подростков, например 23-летний пользователь был отнесен к категории 16-17 лет, а 18-летний - к группе 13-15 лет.



Многие пользователи требуют полного отзыва системы, утверждая, что она не только неэффективна, но и наносит ущерб социальной составляющей платформы. С момента ее внедрения активность в чатах Roblox резко сократилась с 90% до 36,5% - серьезный удар по платформе, чья экономика построена на социальных взаимодействиях и демонстрации внутриигровых покупок. Компании Roblox предстоит найти баланс между безопасностью несовершеннолетних и сохранением социальной динамики, которая сделала платформу столь популярной.