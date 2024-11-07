Roblox ограничивает доступ детей к виртуальным тусовкам и играм без возрастного рейтинга

Стало известно, что Roblox планирует существенно ограничить доступ юных пользователей к некоторым играм и активностям. К такому решению платформа пришла после серии тревожных сообщений о возможных случаях жестокого обращения с детьми.

Как рассказали разработчики на своём форуме, с 18 ноября дети младше 13 лет не смогут заходить в игры с определёнными интерактивными функциями. Речь идёт о виртуальных тусовках, где главная цель — общение в чате или голосом, а также об играх со свободным рисованием. К тому же с 3 декабря юным пользователям закроют доступ к играм без возрастного рейтинга — их даже нельзя будет найти в поиске.

Если разработчики хотят сохранить доступ детской аудитории к своим проектам, им придётся пройти специальный опросник. Таким образом они смогут подтвердить, что их игры соответствуют требованиям Roblox для категорий «Для всех возрастов» или "9+". Правда, проверять это соответствие платформа начнёт только в следующем году.

А ведь эти меры — не первые шаги Roblox в сторону усиления безопасности. Ещё в октябре, после громких публикаций, включая статью Bloomberg о проблеме педофилии, компания представила новый тип аккаунта с расширенным родительским контролем.

«В этом году мы внедрили более 30 улучшений, и это не предел», — поделилась с The Verge представитель компании Джульет Шайтин-Лефкорт, подчеркнув, что Roblox никогда не прекратит совершенствовать свои системы безопасности.