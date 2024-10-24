Roblox усиливает защиту юных игроков после громких скандалов

В Roblox всерьёз взялись за безопасность детей. На этой неделе компания объявила о серьёзных изменениях в правилах использования своей популярной игровой платформы. И, судя по всему, сделала она это не просто так – за последний год платформа оказалась в центре нескольких громких скандалов.
А началось всё с тревожного отчёта Bloomberg. В нём говорилось, что только за прошлый год в Roblox зафиксировали больше 13 тысяч случаев потенциальной угрозы для детей. Более того, как минимум два десятка человек были задержаны за противоправные действия после знакомства с детьми через игру. Ситуацию усугубил августовский отчёт от Hindenberg Research, где платформу не только обвинили в приукрашивании статистики для инвесторов, но и указали на серьёзные проблемы с защитой несовершеннолетних.
Конечно же, в Roblox попытались отбиться от этих обвинений. Отчёт Hindenberg назвали «откровенно вводящим в заблуждение», а статью Bloomberg раскритиковали за «явные искажения». Впрочем, несмотря на все опровержения, в компании всё-таки решили действовать.
Как сообщает The Verge, теперь детям младше 13 лет понадобится родительское разрешение даже для использования чата. А для самых маленьких — до 9 лет — дополнительно потребуется одобрение родителей для доступа к играм с «умеренным контентом». Речь идёт об играх, где может быть немного насилия или грубого юмора.
Вдобавок к этому уже в следующем месяце появятся специальные родительские аккаунты. С их помощью взрослые смогут следить за активностью детей в сети и управлять настройками безопасности прямо со своего устройства. В Roblox говорят, что все эти меры — часть их стратегии по созданию «одной из самых безопасных онлайн-сред для пользователей».
я зашёл посмотрел и прифигел, в каждой мини игре тонна доната! хочешь шляпу купи, хочешь бессмертие купи, хочешь вип комнату купи. там наверно денег с маминой карточки улетают
Конечно. А как по-твоему подобные игры зарабатывают?
Детей даже проще доить, чем подростков на лутбокс с полуголым скином на персонажа, получаемого из лутбокса.
Ещё б с читерами что-то сделали. Они повсюду.
давно пора всех защитить от трешовых игр
Лучше-бы эти "бездари" из РАБлокс занялись нормальной модерацией и предоставляли лучший опыт, использования их проекта.
А то пишешь в поддержку, а тебе вместо человека(спустя некоторое время) отвечает "Нейросеть"! (Ну, потому-что явно не человек, это робот)
Не знаю там, хочешь написать "Но" или "Вообще" ? - а тебе всё сообщение цензрурируют, хотя ты вроде-бы ничего не писал плохого. А вот, когда ты кого-нибудь посылаешь "куда подальше", дополняя сообщение словами типа "le" по несколько раз - это вы не собираетесь исправлять, они как будто специально сделали это.
Надеюсь, на них наедет какая-нибудь нормальная компания, которая предъявит ультиматум, либо они чинят и делают всё нормально, либо, увы...
РОДИТЕЛИ, ДОЛЖНЫ САМИ СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ, А НЕ КОМПАНИИ ВСЯКИЕ. И ТОЧКА!
Лишь-бы выкачать из всех денег, и по больше...