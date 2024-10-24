Roblox усиливает защиту юных игроков после громких скандалов

В Roblox всерьёз взялись за безопасность детей. На этой неделе компания объявила о серьёзных изменениях в правилах использования своей популярной игровой платформы. И, судя по всему, сделала она это не просто так – за последний год платформа оказалась в центре нескольких громких скандалов.

А началось всё с тревожного отчёта Bloomberg. В нём говорилось, что только за прошлый год в Roblox зафиксировали больше 13 тысяч случаев потенциальной угрозы для детей. Более того, как минимум два десятка человек были задержаны за противоправные действия после знакомства с детьми через игру. Ситуацию усугубил августовский отчёт от Hindenberg Research, где платформу не только обвинили в приукрашивании статистики для инвесторов, но и указали на серьёзные проблемы с защитой несовершеннолетних.

Конечно же, в Roblox попытались отбиться от этих обвинений. Отчёт Hindenberg назвали «откровенно вводящим в заблуждение», а статью Bloomberg раскритиковали за «явные искажения». Впрочем, несмотря на все опровержения, в компании всё-таки решили действовать.

Как сообщает The Verge, теперь детям младше 13 лет понадобится родительское разрешение даже для использования чата. А для самых маленьких — до 9 лет — дополнительно потребуется одобрение родителей для доступа к играм с «умеренным контентом». Речь идёт об играх, где может быть немного насилия или грубого юмора.

Вдобавок к этому уже в следующем месяце появятся специальные родительские аккаунты. С их помощью взрослые смогут следить за активностью детей в сети и управлять настройками безопасности прямо со своего устройства. В Roblox говорят, что все эти меры — часть их стратегии по созданию «одной из самых безопасных онлайн-сред для пользователей».