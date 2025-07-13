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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.8 584 оценки

Симулятор аварии на Чернобыльской АЭС запущен на платформе Roblox

Extor Menoger Extor Menoger

На игровой платформе Roblox появилась карта, которая с высокой точностью воссоздает Чернобыльскую атомную электростанцию и предлагает пользователям принять участие в симуляции событий, приведших к аварии 26 апреля 1986 года. Проект представляет собой масштабное пространство для ролевой игры, где каждый может выбрать себе специализацию и повлиять на исход событий.

Игрокам доступны различные роли, от инженеров и операторов в комнате управления до сотрудников пожарной службы. Основная задача команды на сервере — координировать свои действия для управления четвертым энергоблоком. Пользователи могут либо попытаться предотвратить катастрофу, правильно выполняя все процедуры, либо, наоборот, спровоцировать взрыв реактора, повторяя ошибки персонала станции.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Бегаешь челом в белом халате и кричишь «Да как так?!»?

2
Степан Маслов

Лол, такие карты уже как 7 лет существуют

2