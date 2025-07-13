Симулятор аварии на Чернобыльской АЭС запущен на платформе Roblox

На игровой платформе Roblox появилась карта, которая с высокой точностью воссоздает Чернобыльскую атомную электростанцию и предлагает пользователям принять участие в симуляции событий, приведших к аварии 26 апреля 1986 года. Проект представляет собой масштабное пространство для ролевой игры, где каждый может выбрать себе специализацию и повлиять на исход событий.

Игрокам доступны различные роли, от инженеров и операторов в комнате управления до сотрудников пожарной службы. Основная задача команды на сервере — координировать свои действия для управления четвертым энергоблоком. Пользователи могут либо попытаться предотвратить катастрофу, правильно выполняя все процедуры, либо, наоборот, спровоцировать взрыв реактора, повторяя ошибки персонала станции.