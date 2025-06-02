Симулятор фермера "Grow a Garden" в Roblox бьет рекорды посещаемости

Популярность симулятора фермера "Grow a Garden" на платформе Roblox продолжает стремительно расти. В минувшую субботу, 31 мая, онлайн этой игры достиг впечатляющей отметки в 11,7 миллионов одновременных игроков, согласно данным портала RoMonitor Stats. Это новый рекорд для "Grow a Garden", предыдущий был зафиксирован неделей ранее и составлял 8,9 миллионов человек. Стоит отметить, что даже этот показатель уже значительно превосходил пиковый онлайн любой игры в истории Steam.



Для наглядности, 31 мая суммарное количество игроков, одновременно находящихся во всех играх Steam, было несколько ниже, чем в одной "Grow a Garden" – 11,33 миллиона. При этом общий онлайн самой платформы Steam, учитывая пользователей, которые зашли, но не запустили игры, был существенно выше и составил 38,16 миллиона человек.



Еще 20 мая аналитики из TD Cowen отмечали, что "Grow a Garden" привлекает до 30% всей активной аудитории Roblox, что является беспрецедентным достижением для платформы. По их словам, ранее встречались игры, собиравшие до 10% активных пользователей, но не почти треть. Предполагается, что с тех пор доля "Grow a Garden" могла еще увеличиться.

Одной из возможных причин нового рекорда посещаемости мог стать ивент "Bizzy Bees", который стартовал в последний день мая. Однако, уже через сутки после его начала, дневной онлайн игры несколько снизился, опустившись до 3,8 миллионов человек.Одной из возможных причин нового рекорда посещаемости мог стать ивент "Bizzy Bees", который стартовал в последний день мая. Однако, уже через сутки после его начала, дневной онлайн игры несколько снизился, опустившись до 3,8 миллионов человек.