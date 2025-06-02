Симулятор фермера "Grow a Garden" в Roblox бьет рекорды посещаемости

Популярность симулятора фермера "Grow a Garden" на платформе Roblox продолжает стремительно расти. В минувшую субботу, 31 мая, онлайн этой игры достиг впечатляющей отметки в 11,7 миллионов одновременных игроков, согласно данным портала RoMonitor Stats. Это новый рекорд для "Grow a Garden", предыдущий был зафиксирован неделей ранее и составлял 8,9 миллионов человек. Стоит отметить, что даже этот показатель уже значительно превосходил пиковый онлайн любой игры в истории Steam.
Для наглядности, 31 мая суммарное количество игроков, одновременно находящихся во всех играх Steam, было несколько ниже, чем в одной "Grow a Garden" – 11,33 миллиона. При этом общий онлайн самой платформы Steam, учитывая пользователей, которые зашли, но не запустили игры, был существенно выше и составил 38,16 миллиона человек.
Еще 20 мая аналитики из TD Cowen отмечали, что "Grow a Garden" привлекает до 30% всей активной аудитории Roblox, что является беспрецедентным достижением для платформы. По их словам, ранее встречались игры, собиравшие до 10% активных пользователей, но не почти треть. Предполагается, что с тех пор доля "Grow a Garden" могла еще увеличиться.
Одной из возможных причин нового рекорда посещаемости мог стать ивент "Bizzy Bees", который стартовал в последний день мая. Однако, уже через сутки после его начала, дневной онлайн игры несколько снизился, опустившись до 3,8 миллионов человек.Одной из возможных причин нового рекорда посещаемости мог стать ивент "Bizzy Bees", который стартовал в последний день мая. Однако, уже через сутки после его начала, дневной онлайн игры несколько снизился, опустившись до 3,8 миллионов человек.
Очень грустная тенденция, когда так называемые "игроки" способствуют деградации игровой индустрии.
Это скорее не деградация индустрия. А феномен ROBLOX. Его мир это отдельная вселенная. Где на поверхности вот такие шедевры. Глубине догнивает очередной симулятор зомби выживача из колды или какой, то соулс лайк который кровь из нос бедняга делал.
Кто в такое играет, я в шоке
Дети.
Ничего вы не понимаете это новый штамп вируса от корпорации амбрелла это так вирус монтирует в кровожавых монстров после 7 дневной инкабуциооного переуда
Вместо огорода у бабушки с дедушкой современное поколение родителей вот этим вот потачивает своих отпрысков видимо.
Вообще новость о ярком примере феномена этой платформы. Когда одни качественные проекты умирают и не имеют поддержки. А некоторые вроде этого... рубят донаты и живут. Опуская всё ещё ниже на дно сообщество.
Да и сам ROBLOX это поддерживает по сути. Собственно им кратко пофиг на это. От чего на поверхности это. А в глубине догнивает очередной проект который на светлом энтузиазме пытался доказать всем что игры на этой платформе существуют хорошие. Только реальности считает иначе :)
Вообще задумка то интересная была. Могла бы подарить много интересных игр. Включая коператив, где можно было и бате с друзьями под пивко залететь. Шутки, шутками. А в итоге не ушло дальше этого шлака. Причём потуги были в этом условном песочном мире создания игр, такие как Core. Которые стыдно упоминать.
А из последнего :) s&box... который должен в теории стать убийцей Roblox, приемником гаррис мода. Только когда и будет ли это так, вопрос хороший. На данный момент пока, что взрослый роблокс не кто, не заменил. Garry’s Mod наше всё. Пусть конечно старенький. Зато сердечку хорошо.
Хотя... в s&box уже в целом можно свою волгу пособирать и дофига чего :)
Не ясно нафига новость. Ради новости выдавили только. Играют они всратых огородников. И пусть себе играют. Кому, то там и всякие паркуры с тайконами или как их там. Вкатывают.