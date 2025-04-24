Дополнение Unfinished Business для RoboCop: Rogue City выйдет 17 июля

Студия Teyon и издатель NACON рады объявить в новом трейлере, что RoboCop: Rogue City – Unfinished Business выйдет 17 июля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Эта новая игра является отдельным опытом успешной игры-боевика от первого лица RoboCop: Rogue City.

После победы над бандами Детройта и «Новым парнем в городе» мир для Робокопа и жителей Старого Детройта недолговечен, и преступность снова вторгается на улицы. Среди этого хаоса искра надежды появляется из нового проекта OCP: OmniTower, огромного жилого комплекса, призванного дать жителям Старого Детройта лучшую жизнь.

Но когда группа высококвалифицированных наемников, вооруженных передовым оружием, берет под контроль здание после нападения на полицейский участок, RoboCop должен принять меры, чтобы положить конец их планам и отстоять закон. И так начинается взрывное восхождение через OmniTower, теперь смертельную цитадель войск во главе с таинственным лидером, который, похоже, имеет тесную связь с прошлым RoboCop.

В дополнение к совершенно новому приключению игроки могут рассчитывать на множество новых дополнений и инноваций, включая новое оружие, такое как Криопушка, врагов, включая андроидов с катанами, и разрушительные добивающие приемы. Более того, некоторые игровые сцены позволят игрокам заново пережить события с помощью захватывающих флешбэков, что даст им возможность впервые в видеоигре сыграть за самого Алекса Мерфи.