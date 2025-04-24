Дополнение Unfinished Business для RoboCop: Rogue City выйдет 17 июля

Студия Teyon и издатель NACON рады объявить в новом трейлере, что RoboCop: Rogue City – Unfinished Business выйдет 17 июля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Эта новая игра является отдельным опытом успешной игры-боевика от первого лица RoboCop: Rogue City.
После победы над бандами Детройта и «Новым парнем в городе» мир для Робокопа и жителей Старого Детройта недолговечен, и преступность снова вторгается на улицы. Среди этого хаоса искра надежды появляется из нового проекта OCP: OmniTower, огромного жилого комплекса, призванного дать жителям Старого Детройта лучшую жизнь.
Но когда группа высококвалифицированных наемников, вооруженных передовым оружием, берет под контроль здание после нападения на полицейский участок, RoboCop должен принять меры, чтобы положить конец их планам и отстоять закон. И так начинается взрывное восхождение через OmniTower, теперь смертельную цитадель войск во главе с таинственным лидером, который, похоже, имеет тесную связь с прошлым RoboCop.
В дополнение к совершенно новому приключению игроки могут рассчитывать на множество новых дополнений и инноваций, включая новое оружие, такое как Криопушка, врагов, включая андроидов с катанами, и разрушительные добивающие приемы. Более того, некоторые игровые сцены позволят игрокам заново пережить события с помощью захватывающих флешбэков, что даст им возможность впервые в видеоигре сыграть за самого Алекса Мерфи.
Опять тир,который я тупо с трейнером пробежал и понял,что ничего не потерял.А прорисовка второстепенных персонажей лиц,типа девок на улице,это отдельный вид искусства,напомнило древний Дюк Нюкем.
Робокоп в фильмах это буквально киборг, что стреляет по преступникам. И ты чего-то другого ожидал от игры, кроме тира?)) Да и не такая уж там плохая графика. Скорее, это издержки кривого движка UE5.
Ты слишком строг к игре. Никто и не претендовал на шедевр. Скорее, она сделана именно для тех, кто ностальгирует по похожим проектам 2000-ых годов и/или является фанатом Робокопа. Плюс у неё есть свой стиль и даже вариативность прохождения. По крайней мере, пока что это лучшая игра про Робокопа) Разок пройти можно и получить удовольствие.
Ловите клоуна!
Универсальная критика :) опять гонки - прошёл с тренером и ничего не потерял. О , крутой Сэм, дум и кол оф дути - опять тир, прошёл с тренером и ничего не потерял +)
Как бы хотелось что бы они воссоздали миссию как собственно Мерфи и погиб с погоней на машинах и сцены на заводе, тем более что в основной игре тонна отсылок на этот момент, хотя там в принципе очень много отсылок и прочего контента из оригинальных фильмов, игры где бы было столько пасхалок и отсылок я ещё не видел.
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