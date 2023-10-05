Истребление преступников в первых минутах геймплея RoboCop: Rogue City

Сейчас на платформе Steam доступна демоверсия игры RoboCop: Rogue City. За разработку игры ответственная студия Teyon, которая также выпустила Terminator: Resistance в 2019 году. Несмотря на ограниченный бюджет, Terminator: Resistance получила признание игроков благодаря своей преданности франшизе и RoboCop: Rogue City обещает быть, как минимум, на том же уровне.
Издание GameSpot опубликовало 22 минуты геймплея демоверсии RoboCop: Rogue City. В видео показана вступительная кат-сцена, первая миссия и сражения с бандами. Игрокам предстоит взять на себя роль киборга Алекса Мерфи и, согласно сюжету, избавить Детройт от преступников.
Релиз игры намечен на 2 ноября 2023 года, и она будет доступна на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В России игру можно приобрести за 1699 рублей за базовую версию.
крч я скачал эту демку) такой кал) крутил все настройки игра стабильно фризит, стрельба ужасная, ставил на м2 диск на нем киберпунк 2.0 летает а этот кал фризит)
Да с самого первого видоса геймплея еще давно было видно, что параша, но дурачки пели про ностальгию!
Какой то глупый тир!? )
игра явно должна была выйти лет 10 назад, но все равно приятно слушать музыку Бэзила и видеть старые лица, для тех кто любит фильмы зайдет
Робокоп должен быть от третьего лицо, чтобы видна была вся анимация движений Робокопа. Лучший Робокоп был на Сеге, назывался он Робокоп против Терминатора, олды помнят
параша за 40 долларов
В Steam вроде же 1,7к и 2к, да и на консоли скидки явно будут спустя пару недель.
Лучшеб они это не уточняли, ибо уже ни какая демка не нужна
А сколько восхищения было год(или столько там) назад, а на деле вышло, ... ну сами видите.
Бедный Робокоп, какую шляпу сделали... м-да.
Второй сорт по факту, 90% атмосферы только от музыки, геймплей же как в шутерах 20 летней давности, хотя бы кровищи и расчленёнки добавили что ли, обещали же жесть как в первом фильме, а там жестокости было вагон.
Оу, он тож на Creation Engine 2?
Открытого мира так понимаю нет, чисто задания с возвращением на местную базу?
Да
Всё плохо: и графоний, и музыка, и деревянная мимика, и пенопластовый робокоп, и напарница, которая лезет на амбразуры.