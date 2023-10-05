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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 232 оценки

Истребление преступников в первых минутах геймплея RoboCop: Rogue City

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butcher69
Новости

Сейчас на платформе Steam доступна демоверсия игры RoboCop: Rogue City. За разработку игры ответственная студия Teyon, которая также выпустила Terminator: Resistance в 2019 году. Несмотря на ограниченный бюджет, Terminator: Resistance получила признание игроков благодаря своей преданности франшизе и RoboCop: Rogue City обещает быть, как минимум, на том же уровне.

Издание GameSpot опубликовало 22 минуты геймплея демоверсии RoboCop: Rogue City. В видео показана вступительная кат-сцена, первая миссия и сражения с бандами. Игрокам предстоит взять на себя роль киборга Алекса Мерфи и, согласно сюжету, избавить Детройт от преступников.

Релиз игры намечен на 2 ноября 2023 года, и она будет доступна на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В России игру можно приобрести за 1699 рублей за базовую версию.

5
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
RickeyIMBA

крч я скачал эту демку) такой кал) крутил все настройки игра стабильно фризит, стрельба ужасная, ставил на м2 диск на нем киберпунк 2.0 летает а этот кал фризит)

3
neeXXXT

Да с самого первого видоса геймплея еще давно было видно, что параша, но дурачки пели про ностальгию!

-1
askazanov

Какой то глупый тир!? )

2
Tokito77

игра явно должна была выйти лет 10 назад, но все равно приятно слушать музыку Бэзила и видеть старые лица, для тех кто любит фильмы зайдет

2
Tonik11

Робокоп должен быть от третьего лицо, чтобы видна была вся анимация движений Робокопа. Лучший Робокоп был на Сеге, назывался он Робокоп против Терминатора, олды помнят

2
azusuguwa

параша за 40 долларов

1
Kenn1y

В Steam вроде же 1,7к и 2к, да и на консоли скидки явно будут спустя пару недель.

0
wiezmin
Teyon, которая также выпустила Terminator: Resistance

Лучшеб они это не уточняли, ибо уже ни какая демка не нужна

1
natrogrii

А сколько восхищения было год(или столько там) назад, а на деле вышло, ... ну сами видите.

0
Baikal 321

Бедный Робокоп, какую шляпу сделали... м-да.

0
tvorog8088

Второй сорт по факту, 90% атмосферы только от музыки, геймплей же как в шутерах 20 летней давности, хотя бы кровищи и расчленёнки добавили что ли, обещали же жесть как в первом фильме, а там жестокости было вагон.

0
bohdan2015
0
wiezmin

Оу, он тож на Creation Engine 2?

0
Kenn1y

Открытого мира так понимаю нет, чисто задания с возвращением на местную базу?

-2
askazanov

Да

0
ColorCub

Всё плохо: и графоний, и музыка, и деревянная мимика, и пенопластовый робокоп, и напарница, которая лезет на амбразуры.

-3