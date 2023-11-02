"Кровавое истребление преступников Детройта в релизном трейлере RoboCop: Rogue City "

Приготовьтесь облачиться в легендарные доспехи, чтобы служить обществу, защищать невинных и отстаивать закон в RoboCop: Rogue City, сюжетном экшене от первого лица. Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а в Steam и Epic Games Store придется подождать до вечера.
Созданная студией Teyon и издателем видеоигр NACON в сотрудничестве с кинокомпанией Metro Goldwyn Mayer (MGM), игра RoboCop: Rogue City переносит вас в кибернетическое тело Алекса Мерфи (RoboCop), где вы пытаетесь восстановить справедливость на опасных, полных преступности улицах старого Детройта.
Питер Уэллер, исполнитель роли Робокопа, впервые за 30 лет возвращается к своей культовой роли в игре RoboCop: Rogue City, в оригинальной истории, происходящей между фильмами RoboCop 2 и 3.
Некоторые ютуберы игру осудили за примитив,но лично мне очень понравилось.Для того,кто рос в 90х на VHS-это просто праздник.В 90 за такого Робокопа у меня бы во-дворе дрались на смерть.Разработчики постарались настолько,насколько хватало бюджета,чтобы сделать из игры не просто шутан,а бюджетный вариант Бэтмена в виде расследования преступлений.Приятно слышать голос Питера Уэллера,после уголовников из Дэкстера и Сынов Анархии,пускай и в игре,он опять стал тем Робокопом из детства.
Поиграл 6 часов и могу сказать что игра затягивает.
Куда?
В пучину блаженства)))))))
Не хватает озвучки в стиле володарского) типа гнусавым голосом ".. и восстали машины из пепла ядерного огня.."
Точно
Но последнее сражение состоится здесь), в наше время), сегодня ночью).
Ну если смотреть с другим переводом, интерес сразу падает
Согласен) это называют VHS перевод типа на видеокассетах 90х годов.
Кровь, кишки, кал, моча, раздробленные кости, блевота, агония, смерть. Всё как мы любим и ценим.
А еще можно яйцы отстреливать, как я этого ждал, всё как у Верховена, почти))
Игра в первую очередь для тех кто помнит фильм про робокопа, актеры, антураж, диалоги) все по канону, я в восторге от игры. Для ностальгии оставлю тут. https://www.youtube.com/watch?v=2ZF7pNtQCU4&ab_channel=regul2tor
я помню эти фильмы все три части особенно хорошая вторая, я в восторге от фильма но вот игра хватило буквально на час чтоб я ее потом быстро удалил
Я много раз смотрел все три фильма на видеокасетах в детстве, но это никак не отменяет того факта, что игра параша!
Да нет, не только для мних. Для всех кто хочет нормальный сингловый шутер, которых сейчас днем с огнем не сыщешь
Игра того стоит
https://www.youtube.com/shorts/BvkncvZED7g
ещё сегодня Slime 3K и Talos Principle 2 выходят.
Робокоп он такой, в принципе мне он всегда ощущался как терминатор в том плане "настойчивости, не остановить", поэтому хотеть какие-то выкрутасы в бою смысл.. Сюжет есть, прокачка есть (скорее всего на разные прохождения можно будет). напоминаю: оревные позы смертей врагов.
А так игра конечно больше для олдов, кто фильмы помнит. Это как с System Shock Remake, что вот выходил в конце мая, может ремейк и отличный, но увы, не для каждого. В принципе как и те долгожданные игры о которых написал выше, в частности Talos.
Лучше бы патчик выпустили, игра прям ужасно кривая и багованая, но блин ностальгия бьёт и нравится играть...
лучше, чем что? чем игру выпустить?) держите вам патчик вместо игры, Дмитрий Добрый Вечер с PG сказал, что так будет лучше)
Ты дурак или притворяешься?! Я под каким постом комментарий оставил?
Лучше прекрати заниматься сексом в глаза.
Игра причём тут?
"Кровавое истребление преступников Детройта в релизном трейлере RoboCop: Rogue City "
Бло, жаль тебя конечно, живётся наверное несладко...
да не трясись ты
Да не трясусь я, гля какой
капец ты дерганый)
На Делюксе уже 2 дня играю. Игра супер... Единственное что ну не верю я что такую страшненькую картинку можно на Unreal 5 выпустить.
картина там вообще то красивая, из минусов кривая анимация а точнее полное отсутствие
норм там картинка играю в 2к на ультрах, и по сравнению с другими релизами можно сказать и оптимизация даже есть.
кстати я был уверен что это движок собственного производства...а это анрил 5...все таки да,это лучшая оптимизация UE5
Трейлер шикарный и атмосфера в игре переда просто офигенно,локации просто шикарно сделаны,много интересных квестов,а такое количество пасхалок и остылок на оригинальные фильмы я больше не в одной игре не видел,ну разве что в Изоленте.
Как некоторые умники в дрогой ленте писали, что в робокопе графика и геймплей лучше чем alan wake 2, из за того что у них игра не пошла!
Этим можно брать и обмазываться).
Я игру еще вчера скачал, что за 30Гб вылезло для скачивания, патч, обнова?
А разве он вернулся «впервые за 30 лет» к роли робокопа? Не, я может ошибаюсь, но вроде как актер вернулся еще к роли когда в мк появился, он же там тоже его озвучил
похож на бэтман рыцарь аркхэма ,с видом от первого лица
Хороший боевичок-ностальжи,для любителей стареньких и культовых фильмов,ибо живой или мертвый,ты пойдешь со мной!
От видео прям мурашки!!!!!Ух!!!!
интерактивный фильм какой-то
Так можно про любую игру сказать если "играть" на ютубе.
я имел ввиду что он идет напролом.
А в этом смысле. Ну да сложность в сделку не входила.