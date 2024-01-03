Robocop: Rogue City получит Новую игру+

Игра Robocop: Rogue City, созданная польской студией Teyon (Terminator Resistance) и Nacon, стала одним из лучших шутеров года Несмотря на то, что Robocop: Rogue City не является шедевром, она выделяется как заметный экшен от первого лица, отдающий дань уважения фильму 1987 года (и его продолжению).
Усилия Teyon уже окупились. Это уже самый успешный запуск за всю историю Nacon, и вероятность увидеть продолжение становится все ближе и ближе. Однако, на данный момент создатели готовят для игры обновление с новым контентом.
В своем официальном аккаунте в Twitter создатели Robocop: Rogue City подтвердили, что новый игровой режим появится для всех платформ – проект получит Новую игру+. Больше подробностей нет, кроме того, что она будет доступна «скоро» во всех версиях игры.
«Многие спрашивали о Новой игре+ для RoboCop: Rogue City. Мы вас услышали. Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации по этой теме в ближайшие недели. А пока: держитесь подальше от неприятностей».
Robocop: Rogue City — лучшая адаптация фильма 1987 года в видеоиграх сейчас доступна на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Объясните, а в чем смысл этих игр + ... игра то уже пройдена . Зачем еще раз ?
Я тоже раньше этого не понимал, но Робокопа прошел бы повторно с прокачкой. Просто только прокачал всё и конец игры, не успел применить всё, что было добыто таким трудом))
Вот это отличный подгон,с удовольствием ещё раз пройду с прокачкой и чипами,странно что в терминатор они не добавили новую игру+,тоже очень хотелось бы.
Теперь ждем от этих разработчиков игру по звездному десанту. Если проявят такую-же дань уважения фильму 1997 года, то должна быть пушка!
Праходняк игра
Побольше бы таких проходняков.
Русский язык лучше выучи.