Ретрофутуризм и роботы в первом трейлере ролевого экшена Robots at Midnight

Команда Finish Line Games анонсировала Robots at Midnight - экшен-РПГ с особым "ретро-футуризмом" и карикатурными научно-фантастическими персонажами, выходящую на PC и Xbox Series X|S, показав первый презентационный трейлер.

О сюжете и особенностях геймплея пока ничего не известно, но внешне игра выглядит как экшен-РПГ от третьего лица с боями в реальном времени и большим вниманием к исследованию странного мира, в котором происходят события.

Главной героиней игры является девушка по имени Зои, которая отправляется в странствия по планете Иоб в поисках ее секретов и собственного прошлого.

Когда-то планета Иоб была выбрана в качестве роскошного места отдыха с нетронутой природой и завораживающими пейзажами, но теперь она лежит в руинах и превратилась в пугающую среду, кишащую опасными существами. Среди всего этого Зои предстоит раскрыть секреты своей семьи и этого странного мира, чтобы вывести на чистую воду царящую в нем коррупцию.

Для Robots at Midnight характерен стиль, определяемый как "кассетный футуризм", т.е. научно-фантастическое видение будущего, основанное, однако, на технологиях и эстетике, заимствованных из технологических продуктов 1980-х и 1990-х годов, т.е. своего рода "ретрофутуризм" эпохи кассет и VHS.

Судя по всему, основное внимание в игре будет уделено исследованию поверхности и внутренних структур мира, а также сражениям с роботами различных форм и размеров, с широким использованием динамических движений для перемещения и противостояния.

Дата выхода пока не сообщается, игра планируется только для ПК и Xbox Series X|S.