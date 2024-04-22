В Rocket League стартовало событие "Люди Икс '97"

В Ракетной Лиге проходит событие «Люди Икс '97»: персонализируйте свою поездку с помощью наклеек, усилителей, колес и многого другого.

Добро пожаловать на следующий этап эволюции Soccar! С 23 апреля, 9:00 по тихоокеанскому времени по 7 мая 2024 года, 18:00 по тихоокеанскому времени.

Ракетная Лига будет видоизменяться по мере того, как на арену выйдут предметы, основанные на самых могущественных персонажах Людей Икс.

Продолжайте наследие профессора X, выполняя испытания, чтобы разблокировать топперы, баннеры игроков и другие предметы, вдохновленные фильмом «Люди Икс '97» студии Marvel Animation на Disney+. Кроме того, в магазине предметов появились предметы, основанные на таких знаковых героях, как Циклоп, Росомаха и Шторм. Сделайте остановку, чтобы проверить эти наклейки и многое другое.

В магазине есть различные платные наборы, а так же бесплатный предмет (⁠находясь в магазине, обязательно перейдите на вкладку «Бесплатные предметы», чтобы найти Титул игрока «Мутант»).

Более подробнее на странице новости ивента или в игре. В Steam доступна игра только тем кто ранее покупал или можно бесплатно получить на EGS.