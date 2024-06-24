"Клуб Романтики" официально больше не доступен в РФ

Разработчики «Клуба Романтики» решили ограничить доступ к игре пользователям на территории России. Не так давно приложение с визуальными новеллами «Клуб Романтики» попало в список запрещённых ресурсов на сайте Роскомнадзора. Спустя месяц после этого события разработчики опубликовали официальный комментарий:
Важное сообщение для игроков «Клуба Романтики» на территории Российской Федерации.
Дорогие друзья, как вы, возможно, слышали, недавно «Клуб Романтики» попал под пристальное внимание Роскомнадзора. ЛГБТК+-контент, доступный в игре на основе выборов игрока, нарушает действующее законодательство РФ, поэтому на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 21.06.2024 № 2597586 мы вынуждены ограничить доступ к приложению «Клуб Романтики» в магазинах приложений на территории Российской Федерации.
Это было мучительное решение, которое мы обсуждали бесчисленные часы, поскольку оно влияет на наших читателей, нашу команду и будущее «Клуба Романтики». В итоге мы пришли к выводу, что ценности нашей компании и сама суть историй, которые пропагандируют разнообразие, инклюзивность и свободу быть теми, кто вы есть, не позволяют нам удалить этот контент. Наши сердца разрываются за всех наших любимых российских фанатов, потому что именно с вами КР вырос и стал феноменом.
Мы бы хотели подчеркнуть несколько важных моментов:
- Клуб Романтики не закрывается;
- Мы продолжим выпускать старые и новые истории на русском языке в прежнем темпе;
- Мы продолжим поддерживать существующих игроков из всех стран, играющих на русском языке без ограничений.
Мы глубоко сожалеем о необходимости принять это тяжёлое решение, которое касается нашей любимой аудитории в России. Ваши поддержка и преданность всегда были и являются для нас огромным вдохновением. Просим вас следить за новостями на официальном сайте игры и наших социальных медиа, чтобы быть в курсе всех последующих событий.
С любовью, команда Клуба Романтики
В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту новость.
в твоём случае - не на тот сайт
Ну это не игра даже. А просто программа с картинками и описаниям к ним.
Вот и правильно! Нужно наказывать разработчиков за внедрение повестки, чтобы на будущее знали, какие игры делать не нужно.
Пойду читать комменты в женские паблики, возмущения нет предела
помогите, впн не помогает, а мне надо обновить
Может, еще придумают что-то.. Вроде есть какие-то файлы или ссылки для скачивания, но где - не знаю.
Грустные новости🥲 надеюсь, все образуется... 😭