"Клуб Романтики" официально больше не доступен в РФ

Разработчики «Клуба Романтики» решили ограничить доступ к игре пользователям на территории России. Не так давно приложение с визуальными новеллами «Клуб Романтики» попало в список запрещённых ресурсов на сайте Роскомнадзора. Спустя месяц после этого события разработчики опубликовали официальный комментарий:

Важное сообщение для игроков «Клуба Романтики» на территории Российской Федерации.

Дорогие друзья, как вы, возможно, слышали, недавно «Клуб Романтики» попал под пристальное внимание Роскомнадзора. ЛГБТК+-контент, доступный в игре на основе выборов игрока, нарушает действующее законодательство РФ, поэтому на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 21.06.2024 № 2597586 мы вынуждены ограничить доступ к приложению «Клуб Романтики» в магазинах приложений на территории Российской Федерации.

Это было мучительное решение, которое мы обсуждали бесчисленные часы, поскольку оно влияет на наших читателей, нашу команду и будущее «Клуба Романтики». В итоге мы пришли к выводу, что ценности нашей компании и сама суть историй, которые пропагандируют разнообразие, инклюзивность и свободу быть теми, кто вы есть, не позволяют нам удалить этот контент. Наши сердца разрываются за всех наших любимых российских фанатов, потому что именно с вами КР вырос и стал феноменом.

Мы бы хотели подчеркнуть несколько важных моментов:

Клуб Романтики не закрывается;

Мы продолжим выпускать старые и новые истории на русском языке в прежнем темпе;

Мы продолжим поддерживать существующих игроков из всех стран, играющих на русском языке без ограничений.

Мы глубоко сожалеем о необходимости принять это тяжёлое решение, которое касается нашей любимой аудитории в России. Ваши поддержка и преданность всегда были и являются для нас огромным вдохновением. Просим вас следить за новостями на официальном сайте игры и наших социальных медиа, чтобы быть в курсе всех последующих событий.

С любовью, команда Клуба Романтики