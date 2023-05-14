Создатели симулятора выживания Rooted поделились масштабными планами по разработке ©

Headlight Studio продолжает заниматься разработкой своего симулятора выживания Rooted и теперь поделилась большой дорожной картой. Сами планы поделены на четыре этапа: Альфа 1, Альфа 2, Альфа 3 и Альфа 4. Годом же подписана только первая - в ней содержится карта на 2023 год.

Итак, давайте взглянем на то, что подготовили авторы:

В течении 2023 года на этапе первой альфы, разработчики занимаются самыми базовыми аспектами, касающимися оптимизации, освещения, взаимодействия с предметами и инвентарем и так далее. Некоторые из упомянутых элементов уже готовы.

Вторая альфа обещает привнести в игру садоводство, рыбалку и охотничье ремесло.

Во время третей альфы игроки смогут полностью протестировать крафт, строительство и новые станки.

В заключительной, четвертой альфа-сессии для тестирования, будет добавлено оружие и другая амуниция, а также управление травмами персонажа и смерть.

Симулятора выживания Rooted на данный момент находится на ранней стадии разработки, поэтому ждать полноценного релиза в ближайшие годы не стоит. Если же вы являетесь фанатом подобного жанра, то стоит посматривать за прогрессом игры. Вполне вероятно, что из нее может получиться что-нибудь интересное.