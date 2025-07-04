Продажи Rust достигли 20 миллионов копий

4 июля разработчик Facepunch Studios объявил, что совокупные продажи Steam-версии ее шутера от первого лица на выживание Rust превысили 20 миллионов копий, а также объявил о плане обновлений на 2025 год.

Rust была выпущена в декабре 2013 года и вот-вот отпразднует свою 12-ю годовщину. За это время было выпущено в общей сложности 380 обновлений контента и более 2500 исправлений. В настоящее время игра занимает шестое место в рейтинге пользовательских обзоров Steam, имея более 1 миллиона обзоров.

Разработчик подчеркнул, что эти обновления продолжат жестокий и бесплатный основной опыт игры. Кроме того, в следующем месяце игра запустит обновление, которое будет включать инновации в режиме хардкора и оптимизацию игрового процесса, а также запустит расширения системы кораблей, включая морские сражения, ремейки системы животных с новым ИИ и кроссоверный контент с серией Warhammer в этом году.