Rust была продана тиражом более 16 миллионов копий и получила более 370 контентных обновлений

К 10-летию игры Facepunch Studios представила весьма впечатляющие цифры по многопользовательской игре на выживание Rust, которая в общей сложности была продана тиражом более 16 миллионов копий на всех платформах и получила более 370 обновлений.

Под обновлениями тут подразумевается те, которые добавляли новый контент, а не исправления ошибок и тому подобное.

Официальная инфографика раскрывает и другие важные данные. Например, что с помощью игры было собрано 1 703 923 доллара на благотворительность, что пиковое количество одновременных игроков Rust превысило 244 000, а среднее - 150 000. Одним словом, мы говорим о замечательных результатах, которые порадовали бы любую студию разработки.

Однако на этом все не заканчивается: более 124 000 опубликованных пользователями модов в Steam Workshop, 4261 скин, интегрированный в игру, более 1 054 000 подписчиков сообщества, миллион с лишним отзывов пользователей в Steam, 7,2 миллиона подписчиков на Twitch, 464 000 подписчиков на X, 12 400 000 просмотров на YouTube, 160 000 с лишним подписчиков на той же платформе и 75 000 000 Twitch-дропов.

Одним словом, Rust была в центре бешеной активности как разработчиков, так и пользователей, настолько, что ее можно считать одной из самых любимых игр про выживание на рынке, если не самой любимой за всю историю. С появлением рюкзаков она станет еще лучше.