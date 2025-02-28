В RUST появятся Premium-серверы для борьбы с читерами

Разработчики RUST нашли нестандартный способ борьбы с читерами – Premium-серверы. Новый тип серверов будет доступен только тем игрокам, у которых в инвентаре есть предметы и скины на сумму от $15 (≈1400 руб.).

Почему это должно сработать?

Обычно читеры используют одноразовые аккаунты без инвентаря, так как их быстро блокируют. Требование наличия скинов создаст дополнительный барьер – мошенникам придется либо тратить деньги, либо искать другие способы обхода защиты.

Когда ждать нововведение?

Первый запуск Premium-серверов состоится 6 марта. Разработчики надеются, что это поможет сделать игру чище, а честным игрокам – комфортнее выживать в мире RUST.