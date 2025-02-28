В RUST появятся Premium-серверы для борьбы с читерами

Разработчики RUST нашли нестандартный способ борьбы с читерами – Premium-серверы. Новый тип серверов будет доступен только тем игрокам, у которых в инвентаре есть предметы и скины на сумму от $15 (≈1400 руб.).
Почему это должно сработать?
Обычно читеры используют одноразовые аккаунты без инвентаря, так как их быстро блокируют. Требование наличия скинов создаст дополнительный барьер – мошенникам придется либо тратить деньги, либо искать другие способы обхода защиты.
Когда ждать нововведение?
Первый запуск Premium-серверов состоится 6 марта. Разработчики надеются, что это поможет сделать игру чище, а честным игрокам – комфортнее выживать в мире RUST.
Хотите сказать у читов нет функций лута таких предметов? Как в Таркове пылесосы
В Расте механики не как в таркове, скины просто так не налутаешь. Но другое дело что читеры покупают ворованные акки, а на таких скины очень часто присутствуют. Будет им дороже это обходиться на 100-200р за аккаунт, да и все.
В раст наиграл 900 часов , но даже у меня не было предметов на такую сумму, когда перестал играть , решил продать инвентарь и там была только копеечная одежда
у меня был инвентарь на сотку баксов чисто в расте, потом я его продал и купил твич дропы за копейки)
Что это, захотели пампнуть цены на скины :D
Попытка не пытка, но это просто смешно, читы к расту стоят в разы дороже на месяц, раге читеров может и отрежут таким способом с одноразовых китает, но вот легитеров вряд ли это остановит.
Читеры будут сражаться с другими читерами.
Не поможет, слишком маленький ценовой барьер для читеров, да и, как я считаю, такие сервера не заимеют особой популярности среди обычных игроков
15 бачей маловато, есть китайцы которые за день ловят по 100 банов и меняют аки как перчатки. А акк с игрой тоже стоит денег
Есть читы за 500-2000 баксов для раста, естественно таким читерам не будет проблемой купить вещей в Стиме на 15 баксов)