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Rust 10.12.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди
7.9 1 012 оценок

В RUST появятся Premium-серверы для борьбы с читерами

IKarasik
Новости

Разработчики RUST нашли нестандартный способ борьбы с читерами – Premium-серверы. Новый тип серверов будет доступен только тем игрокам, у которых в инвентаре есть предметы и скины на сумму от $15 (≈1400 руб.).

Почему это должно сработать?

Обычно читеры используют одноразовые аккаунты без инвентаря, так как их быстро блокируют. Требование наличия скинов создаст дополнительный барьер – мошенникам придется либо тратить деньги, либо искать другие способы обхода защиты.

Когда ждать нововведение?

Первый запуск Premium-серверов состоится 6 марта. Разработчики надеются, что это поможет сделать игру чище, а честным игрокам – комфортнее выживать в мире RUST.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
ogtruepac

Хотите сказать у читов нет функций лута таких предметов? Как в Таркове пылесосы

1
Sinux90

В Расте механики не как в таркове, скины просто так не налутаешь. Но другое дело что читеры покупают ворованные акки, а на таких скины очень часто присутствуют. Будет им дороже это обходиться на 100-200р за аккаунт, да и все.

1
rtnrwv
Premium-серверы. Новый тип серверов будет доступен только тем игрокам, у которых в инвентаре есть предметы и скины на сумму от $15 (≈1400 руб.).

В раст наиграл 900 часов , но даже у меня не было предметов на такую сумму, когда перестал играть , решил продать инвентарь и там была только копеечная одежда

0
Лидер 666

у меня был инвентарь на сотку баксов чисто в расте, потом я его продал и купил твич дропы за копейки)

-1
Unmuted

Что это, захотели пампнуть цены на скины :D
Попытка не пытка, но это просто смешно, читы к расту стоят в разы дороже на месяц, раге читеров может и отрежут таким способом с одноразовых китает, но вот легитеров вряд ли это остановит.

0
baggio80

Читеры будут сражаться с другими читерами.

0
Mersedy

Не поможет, слишком маленький ценовой барьер для читеров, да и, как я считаю, такие сервера не заимеют особой популярности среди обычных игроков

0
Hadyko

15 бачей маловато, есть китайцы которые за день ловят по 100 банов и меняют аки как перчатки. А акк с игрой тоже стоит денег

-1
Лидер 666

Есть читы за 500-2000 баксов для раста, естественно таким читерам не будет проблемой купить вещей в Стиме на 15 баксов)

-1