Метроидвания Rusted Moss для PS5, Xbox Series и Switch выйдет 20 июня

Metroidvania с крюком, основанная на физике, Rusted Moss выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Switch 20 июня, объявили издатель PLAYISM и разработчики faxdoc, Happysquared и Sunnydaze.

Rusted Moss впервые была выпущена для ПК в Steam 12 апреля. Как было объявлено ранее, консольные версии будут выпущены вместе с крупным обновлением.

В этой Метроидвании используются крюк и оружие с полной системой прицеливания на 360 градусов. Свобода, создаваемая этими элементами управления, позволяет пользователям чувствовать полный контроль над своим персонажем. Находите творческие решения для гибких задач перемещения и уничтожайте ведьм и технику точным прицеливанием.

Этот уникальный эластичный крюк, основанный на физике, использует ваш кинетический импульс, чтобы продвигать вашего персонажа вперед. Подобно скалолазанию, в этой меланхоличной заброшенной пустоши нет определенного пути. Зацепитесь за любую покрытую мхом конструкцию и прокладывайте себе путь по пересеченной местности.