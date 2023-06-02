Несмотря на возвращение в Steam некоторое время назад, Electronic Arts еще не все свои игры перенесла на эту платформу. Однако в последние часы стало известно, что The Saboteur и Anthem, две из отсутствующих игр, могут скоро появиться.
По крайней мере, многие подозревают именно это, заметив странные движения на SteamDB, где вкладки этих двух игр обновляются. На данный момент The Saboteur является наиболее полной и содержит практически все данные игры, которая, возможно, вот-вот выйдет.
Учитывая, что EA вернулась в Steam в июне 2020 года, это может быть подходящим месяцем для запуска новых игр.
The Saboteur и Anthem появятся в Steam©
Несмотря на возвращение в Steam некоторое время назад, Electronic Arts еще не все свои игры перенесла на эту платформу. Однако в последние часы стало известно, что The Saboteur и Anthem, две из отсутствующих игр, могут скоро появиться.
The Saboteur крутая игра в свое время залипал в нее)
ООО Саботёр шикарная игра была. Жалко ЕА угробили студию.
Жду только The Saboteur и почему-то я изначально думал, что она есть в Steam
точно также думал
Моё нытье услышали? Главное чтобы ГОГовскую версию закинули, а не свою. Но это же
Почему ГОГовскую? Я не очень понял..
С патчем без софтлока потому-что
Так GOG версия и так их. Просто EA издали игру в GOG
гоговская такая же косячная, завелась только после патча на оперативку.
А Anthem то нахера. Там же контента кот наплакал и игра мертвая лет 100.
Тебе от этого что плохо?
Хорошо конечно,но купить ее все равно навряд ли получится.
The Saboteur очень крутая игра, гта с паркуром в антураже ВМВ. Заберу 100%
The Saboteur - можно сказать игра отрочества.
Очень интересная концепция, стиль - вообщем было залипательно.
Если будут достижения - можно брать.
блееее и этот ансем будут же ещё покупать (
куплю Шотландского гонщика, буду защищать Париж от угрозы ))))
Саботёр неплохо было бы пропатчить...
Синдикат было бы еще неплохо
Если не будет требовать для игры приложения еа и будут ачивки, обязательно купим платно
А они были в oridgin?
И сейчас они там есть
В Антем понятно. А Собатëр незнаб. Если есть там значит будут и в