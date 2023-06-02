The Saboteur 03.12.2009
8.8 1 780 оценок

The Saboteur и Anthem появятся в Steam

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Procy_on
Новости

Несмотря на возвращение в Steam некоторое время назад, Electronic Arts еще не все свои игры перенесла на эту платформу. Однако в последние часы стало известно, что The Saboteur и Anthem, две из отсутствующих игр, могут скоро появиться.

По крайней мере, многие подозревают именно это, заметив странные движения на SteamDB, где вкладки этих двух игр обновляются. На данный момент The Saboteur является наиболее полной и содержит практически все данные игры, которая, возможно, вот-вот выйдет.

Учитывая, что EA вернулась в Steam в июне 2020 года, это может быть подходящим месяцем для запуска новых игр.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Floww

The Saboteur крутая игра в свое время залипал в нее)

21
6363

ООО Саботёр шикарная игра была. Жалко ЕА угробили студию.

15
BAZKIN
9
Artery Kaulitz

Жду только The Saboteur и почему-то я изначально думал, что она есть в Steam

3
Killermag

точно также думал

-1
spaMER_ID

Моё нытье услышали? Главное чтобы ГОГовскую версию закинули, а не свою. Но это же

2
Shizu_Yin

Почему ГОГовскую? Я не очень понял..

0
FlexGum Shizu_Yin

С патчем без софтлока потому-что

-1
AlexFullBeast

Так GOG версия и так их. Просто EA издали игру в GOG

-1
GraF68ru

гоговская такая же косячная, завелась только после патча на оперативку.

-1
nowisee

А Anthem то нахера. Там же контента кот наплакал и игра мертвая лет 100.

0
Punisher1

Тебе от этого что плохо?

-1
Alternativshik_6

Хорошо конечно,но купить ее все равно навряд ли получится.

0
Hadyko

The Saboteur очень крутая игра, гта с паркуром в антураже ВМВ. Заберу 100%

0
Merelone

The Saboteur - можно сказать игра отрочества.

Очень интересная концепция, стиль - вообщем было залипательно.

Если будут достижения - можно брать.

0
Локомотор Чемодан

блееее и этот ансем будут же ещё покупать (

0
Killermag

куплю Шотландского гонщика, буду защищать Париж от угрозы ))))

0
Dr_Shtopor

Саботёр неплохо было бы пропатчить...

0
Kamishini1993

Синдикат было бы еще неплохо

0
agula98

Если не будет требовать для игры приложения еа и будут ачивки, обязательно купим платно

-1
Punisher1

А они были в oridgin?

0
agula98 Punisher1

И сейчас они там есть

0
Punisher1 agula98

В Антем понятно. А Собатëр незнаб. Если есть там значит будут и в

0