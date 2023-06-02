The Saboteur и Anthem появятся в Steam ©

Несмотря на возвращение в Steam некоторое время назад, Electronic Arts еще не все свои игры перенесла на эту платформу. Однако в последние часы стало известно, что The Saboteur и Anthem, две из отсутствующих игр, могут скоро появиться.



По крайней мере, многие подозревают именно это, заметив странные движения на SteamDB, где вкладки этих двух игр обновляются. На данный момент The Saboteur является наиболее полной и содержит практически все данные игры, которая, возможно, вот-вот выйдет.



Учитывая, что EA вернулась в Steam в июне 2020 года, это может быть подходящим месяцем для запуска новых игр.