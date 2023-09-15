SaGa Emerald Beyond анонсирована для Nintendo Switch ©

Анонсирована следующая игра по франшизе SaGa от Square Enix. Игра, получившая название SaGa Emerald Beyond, была представлена в ходе недавнего Nintendo Direct. Выход SaGa Emerald Beyond на Nintendo Switch запланирован на 2024 год.

В трейлере SaGa Emerald Beyond можно увидеть геймплей пошаговой ролевой игры. В трейлере также показано множество различных персонажей, которых игроки смогут выбирать, причем их разнообразие достаточно велико.

В SaGa Emerald Beyond будет 17 различных взаимосвязанных миров, которые объединяются в одну гигантскую историю. В ходе прохождения различных кампаний игроки смогут принимать различные решения, влияющие на общий сюжет игры.

Что касается боя, то пошаговая система SaGa Emerald Beyond позволит игрокам манипулировать временной шкалой боя, изменяя порядок ходов. Игроки смогут манипулировать временной шкалой, задерживая атаки противника и выстраивая очередь своих атак для создания более мощных комбо.