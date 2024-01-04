Epic Games Store продолжит раздавать подарки и в 2024 году: известный инсайдер назвал следующие бесплатные игры

Не успели мы насладиться бесплатной игрой из Epic Games Store 3 января, как уже пора заглядывать в ближайшие недели: известный инсайдер Billbil-kun уже заранее раскрыл, какими будут следующие подарки из цифрового магазина Epic Games.
В сообщении на сайте Dealabs Magazine Billbil-kun утверждает, что следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут два инди-продукта: 11 января наступит очередь Sail Forth, приключения от Festive Vector, которое позволит нам построить флот кораблей и свободно исследовать океан в поисках бесчисленных сюрпризов, которые он таит. И все это без презрения к открытым морским сражениям с пиратами, жаждущими заполучить нашу добычу.
Что касается игры, запланированной на 18 января, то инсайдер говорит о LOVE, сложном платформере с 8-битной графикой, созданном Фредом Вудом, состоящем всего из 16 уровней, но предлагающем игрокам возможность создавать новые с помощью редактора, полного опций и настроек.
На данный момент нет официального подтверждения того, что эти две игры станут следующими бесплатными подарками от Epic Games Store, но Billbil-kun известен тем, что часто правильно предугадывает новости о грядущих бесплатных играх, предоставляемых различными цифровыми магазинами, поэтому нельзя исключать, что инсайдер не ошибся и в этот раз.
Неплохо. Жаль что не все игры доступны для региона. Шаманить с ВПН нет желания.
Я в эпике однажды GTA 5 Premium Edition выхватил.
Сейчас можеш выхватить это:
В России не доступно.
Кто тебе мешает сменить регион?
зарплата ему мешает)
Пока эпик гребёт деньги со скинов в фортнайт и продают свой движок ясно дело что продолжат.
а настоящие игры будут ? а не всякий кал
90% раздаваемых игр EGS весьма высокого качества. Но чтобы об этом узнать, нужно хотя бы иногда играть в раздаваемые игры. Хотя бы в некоторые. Жаль, что ты не играешь. Ибо эпики раздают довольно много годноты.
Не, будет только дешманская индюшатина.
Забей. Это типичный склад ума тупого быдла. Им дарят игру, а они еще хрюкают, что подарили не то. Прям как дефки, которым подарили обычный Iphone 15, а не Pro версию.
Чел, а GTA V, Borderlands 3, Rage 2, Ghostwire tokyo, Deathloop, The Evil Within 1 & 2, Black Book, Dishonered, Wolfenstein New Order, Bioshock Pack, XCOM 2, Shadow of The Tomb Raider, Tomb Raider 2013, Vampyr, Dead by Daylight, Rise of The Tomb Raider, Nioh, A Plague Tale, Saints Row 3 Remastered, Control, Frost Punk, Alien Isolation, Watch Dogs 2, Remnant,, Killing Floor, Just Couse 4, Kingdom Come Deliverance, Batman Arkham Knight.............
Для тебя это был кал? Если да, то мне страшно представить во, что ты играешь!
Ещё DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT забыл)