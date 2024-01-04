Epic Games Store продолжит раздавать подарки и в 2024 году: известный инсайдер назвал следующие бесплатные игры

Не успели мы насладиться бесплатной игрой из Epic Games Store 3 января, как уже пора заглядывать в ближайшие недели: известный инсайдер Billbil-kun уже заранее раскрыл, какими будут следующие подарки из цифрового магазина Epic Games.

В сообщении на сайте Dealabs Magazine Billbil-kun утверждает, что следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут два инди-продукта: 11 января наступит очередь Sail Forth, приключения от Festive Vector, которое позволит нам построить флот кораблей и свободно исследовать океан в поисках бесчисленных сюрпризов, которые он таит. И все это без презрения к открытым морским сражениям с пиратами, жаждущими заполучить нашу добычу.

Что касается игры, запланированной на 18 января, то инсайдер говорит о LOVE, сложном платформере с 8-битной графикой, созданном Фредом Вудом, состоящем всего из 16 уровней, но предлагающем игрокам возможность создавать новые с помощью редактора, полного опций и настроек.

На данный момент нет официального подтверждения того, что эти две игры станут следующими бесплатными подарками от Epic Games Store, но Billbil-kun известен тем, что часто правильно предугадывает новости о грядущих бесплатных играх, предоставляемых различными цифровыми магазинами, поэтому нельзя исключать, что инсайдер не ошибся и в этот раз.