Перезапуск Saints Row доберётся до Steam в конце августа

Выпущенная летом 2022 года Saints Row не стала хитом. Игра подверглась большой критике, в частности из-за отсутствия глубины и многочисленных возникших проблем. Со временем дела улучшились, так как были выпущены первые DLC, увеличивающие возможности. Вдобавок к этому, игра скоро появится во всеми любимом магазине от Valve.
Разработчики из Volition сообщили в социальных сетях, что готовы выпустить Saints Row в Steam конце месяца, 24 августа. Страница уже доступна.
Зачем? Еще и там опозориться? В Steam-то отзывы игроков есть :)
Скринь, отзывы будут положительные или мб даже очень положительные. Хейт вокруг игры прошел, все кто хотел ее уже засрали (абсолютно заслуженно), остались только те, кому игра реально зашла, но они её ещё не покупали, или купят повторно
Скринь. Ты ошибаешься. Многие, кто игру хейтил на релизе, скорее всего даже не играли в игру, ибо из принципа в EGS ничего не покупают. Свои выводы делали по ютубчику. И многие из этих людей с большой вероятностью купять игру в стиме, чтоб убедиться в своей правоте. Убедятся. Затем пойдут лепить негативные отзывы. А купят игру просто для коллекции, потому что в стиме у них есть все предыдущие части. Нынче вирутальных коллекционеров игр в стиме много. Хочешь верь, хочешь нет, а тёплого приёма в стиме игра точно не получит. Вангую отзывы будут в районе 50-60% в лучшем случае, а в худшем 30-40%.
Тот случай, когда лучше бы помойная игра осталась в помойном магазине
эпические шлюшки приползли обратно к габену
а нужен ли он там этот перезапуск...
Ну да, ровно через год после эпика. Я надеялся на 1е августа конечно)
Тот случай, когда игра даже даром не нужна. Вангую в стиме этот треш быстренько наберёт пачку негативных отзывов.
То толку, игра никому не нужна, разве что любителям покупать игры для красивой цифры в профиле.
Эту игру даже стим не спасет
Со скидкой 85% ?
Посмотрим, сколько стоить будет. Думаю купить сразу, если скидка хорошая будет.