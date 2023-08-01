Перезапуск Saints Row доберётся до Steam в конце августа ©

Выпущенная летом 2022 года Saints Row не стала хитом. Игра подверглась большой критике, в частности из-за отсутствия глубины и многочисленных возникших проблем. Со временем дела улучшились, так как были выпущены первые DLC, увеличивающие возможности. Вдобавок к этому, игра скоро появится во всеми любимом магазине от Valve.

Разработчики из Volition сообщили в социальных сетях, что готовы выпустить Saints Row в Steam конце месяца, 24 августа. Страница уже доступна.