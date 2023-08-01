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Saints Row (2022) 23.08.2022
5.3 843 оценки

Перезапуск Saints Row доберётся до Steam в конце августа

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monk70
Новости

Выпущенная летом 2022 года Saints Row не стала хитом. Игра подверглась большой критике, в частности из-за отсутствия глубины и многочисленных возникших проблем. Со временем дела улучшились, так как были выпущены первые DLC, увеличивающие возможности. Вдобавок к этому, игра скоро появится во всеми любимом магазине от Valve.

Разработчики из Volition сообщили в социальных сетях, что готовы выпустить Saints Row в Steam конце месяца, 24 августа. Страница уже доступна.

-11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
СнопакДоминатор
3
kurskiy

Зачем? Еще и там опозориться? В Steam-то отзывы игроков есть :)

3
Nematoda97

Скринь, отзывы будут положительные или мб даже очень положительные. Хейт вокруг игры прошел, все кто хотел ее уже засрали (абсолютно заслуженно), остались только те, кому игра реально зашла, но они её ещё не покупали, или купят повторно

1
Janekste Nematoda97

Скринь. Ты ошибаешься. Многие, кто игру хейтил на релизе, скорее всего даже не играли в игру, ибо из принципа в EGS ничего не покупают. Свои выводы делали по ютубчику. И многие из этих людей с большой вероятностью купять игру в стиме, чтоб убедиться в своей правоте. Убедятся. Затем пойдут лепить негативные отзывы. А купят игру просто для коллекции, потому что в стиме у них есть все предыдущие части. Нынче вирутальных коллекционеров игр в стиме много. Хочешь верь, хочешь нет, а тёплого приёма в стиме игра точно не получит. Вангую отзывы будут в районе 50-60% в лучшем случае, а в худшем 30-40%.

1
Famiclone

Тот случай, когда лучше бы помойная игра осталась в помойном магазине

3
Аpelsin

эпические шлюшки приползли обратно к габену

2
BoT_TaK_BoT

а нужен ли он там этот перезапуск...

2
Serpentrage

Ну да, ровно через год после эпика. Я надеялся на 1е августа конечно)

1
Janekste

Тот случай, когда игра даже даром не нужна. Вангую в стиме этот треш быстренько наберёт пачку негативных отзывов.

1
kotasha

То толку, игра никому не нужна, разве что любителям покупать игры для красивой цифры в профиле.

0
Patrick Jones

Эту игру даже стим не спасет

0
JustA_NiceGuy

Со скидкой 85% ?

0
warp 37

Посмотрим, сколько стоить будет. Думаю купить сразу, если скидка хорошая будет.

-7