Стильная инди-игра Saltsea Chronicles готовится к релизу 12 октября

Инди-разработчик Die Gute Fabrik объявил о том, что его новая игра Saltsea Chronicles выйдет на PS5, Switch и ПК на следующей неделе, 12 октября. Новость появилась в рамках PlayStation Indie Day - праздника крутых независимых игр, который копенгагенский разработчик использовал для анонса релиза Saltsea Chronicles.
После отмеченных наградами игр Mutazione и Sportsfriends, Saltsea Chronicles - это стильная игра с разветвленным повествованием, в которой игроки попадают в Солтси, мир, восстанавливающийся после великого наводнения. Вы будете управлять собственным кораблем и выбирать из множества интересных локаций и островов, открывая по мере продвижения новые истории и части мира. Die Gute Fabrik заявила, что игра рассчитана примерно на десять часов, но, учитывая исследовательский характер игры, вам придется играть несколько раз, чтобы увидеть все, что может предложить Saltsea.
Как видно из трейлера, игра получилась очень стильной. Здесь есть и карточная игра, и драматическое взаимодействие членов экипажа, и некий странный музыкальный гибридный саундтрек, связывающий все это воедино.
Satlsea Chronicles выходит 12 октября на PS5, Switch и ПК.