Стильная инди-игра Saltsea Chronicles готовится к релизу 12 октября

Вам предстоит возглавить команду неудачников, которые должны вернуть свой конфискованный корабль и спасти похищенную капитаншу. Отправляйтесь в путешествие по островам пост-потопного мира, известного как «Солёное море». Знакомьтесь с удивительными и необычными общинами, раскрывайте глубокий заговор, выбирайте, куда идти и с кем общаться, и преодолевайте разные препятствия на своём пути.

В Saltsea Chronicles вы управляете командой в течение всей истории. Помимо того, что вы расследуете тайну исчезновения капитанши, вы также будете открывать секреты, улучшать или портить отношения между членами команды и принимать новых людей на борт. В каждой главе вы решаете, на какой остров отправиться и кого взять с собой в экспедицию. Ваш выбор определит, какой контент вы увидите. Вы можете быстро осмотреть остров или углубиться в диалоги с вашими товарищами или местными жителями, а также посетить острова в разное время суток.