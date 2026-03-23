Новый ролик Samson: A Tyndalston Story посвящён миссиям и заданиям

Samson: A Tyndalston Story получила новый видеоролик, подробно рассказывающий о разработке игры, на этот раз посвящённый миссиям, заданиям и основному игровому процессу. В почти шестиминутном видео, опубликованном Liquid Swords, дизайнер Томми Райдлинг и дизайнер миссий Дональд Янг подробно рассказывают о том, как игра была разработана для баланса между сюжетом и финансовым выживанием.

На этот раз разговор вращается вокруг того, как игрок будет взаимодействовать с жестокой городской экосистемой, которую представляет собой Тиндалстон. По словам Янга, город представляет собой портрет институционального упадка:

Тиндалстон — старый американский город, полный коррупции и преступности. Во многом это город на грани краха. По городу распространяется новый наркотик под названием «Белый шёпот». Вы встретите людей, пострадавших от него. Вы будете вступать в драки с дилерами, которые его продают, и это также связано с основным сюжетом.

Ридлинг добавляет, что город намеренно жесток и несправедлив, и что главный герой Самсон занимает роль исполнителя в этой среде. Игра будет построена вокруг трёх основных геймплейных столпов:

Основные миссии: разделённые на главы, они выстраивают линейный сюжет. Повествование начинается сразу после возвращения Самсона в Тиндалстон, с инцидента, который, по словам разработчиков, «запускает приключение».

Задания: способ заработка Самсона. Задания очень разнообразны: от работы водителем на местах преступлений до поиска определённых предметов или пресечения деятельности банд в этом районе. Большинство этих заданий можно повторять, чтобы накопить больше денег.

Свободное исследование: включает поиск коллекционных предметов и дополнительный сюжетный контент, без линейной структуры.

Один из моментов, на который Liquid Swords стремится обратить внимание, — это то, что миссии и задания имеют одинаковый вес в игровом процессе.

Одно не важнее другого. Они как бы идут параллельно. И игрок должен решить, что важнее в данный момент.

Это напряжение между продвижением по сюжету и обеспечением финансовой стабильности — именно то, что лежит в основе дизайна. Райдлинг кратко изложил концепцию:

Я однажды описал игру как жестокий урок управления рисками, и я думаю, это довольно точно. Мы не хотим слишком сурово наказывать игроков за провал миссий или заданий. Но, тем не менее, вы просыпаетесь каждое утро и, надеюсь, чувствуете здоровую дозу стресса типа «чёрт, мне НУЖНО заработать сегодня много денег, чтобы погасить этот долг», и в то же время, чем лучше вы играете в тот или иной день, тем больше денег у вас с собой — реальных денег в Саут-Энде, и это опасно.

Samson: A Tyndalston Story выйдет на ПК через Steam и Epic Games Store 8 апреля. Студия подтвердила, что работа над консольными версиями будет продолжена после релиза на ПК.