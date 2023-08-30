Файтинг с оружием Samurai Shodown теперь доступен на Netflix для iOS и Android ©

SNK CORPORATION выпустила популярный файтинг с применением оружия Samurai Shodown для iOS/Android, и прямо сейчас он доступен на Netflix. Эта мобильная версия присоединяется к текущим захватывающим играм Samurai Shodown на платформах консолей и ПК.

В бой также войдут 11 персонажей из DLC из версии для консоли/ПК, а общий игровой список насчитывает 27 бойцов. Samurai Shodown для мобильных устройств отличается простым управлением (идеально подходит для мобильной игры на ходу) и режимом онлайн-сражений.