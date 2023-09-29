Откат обновления неткода Samurai Shodown перенесен на более поздний срок ©

Компания SNK отложила выпуск обновления неткода для игры Samurai Shodown с запланированного ранее сентябрьского релиза на пока не объявленную дату. Второе общественное бета-тестирование будет проведено для ПК в Steam в октябре.

Ниже приводится информация от SNK о задержке.

Чтобы обеспечить высочайшее качество обновления неткода Samurai Shodown при откате, мы решили перенести его выход с ранее намеченного на сентябрь 2023 года. Мы глубоко сожалеем о задержке, так как знаем, что многие из вас с нетерпением ждали появления этих новых функций.



В связи с изменением даты релиза, а также в связи с постоянным стремлением к обеспечению качества, мы планируем провести очередное общественное бета-тестирование в Steam в октябре этого года. Более подробная информация о тестировании будет предоставлена по мере поступления.



Новое окно релиза неткода для отката будет объявлено в ближайшее время, в зависимости от результатов вышеупомянутого тестирования. Спасибо, что остаетесь с нами, поскольку мы делаем все возможное, чтобы сделать Samurai Shodown более приятной и удобной для всех сетевой игрой. Мы искренне ценим вашу постоянную поддержку и энтузиазм.

Samurai Shodown уже доступна для Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и Epic Games Store. Версия для Switch не получит обновления неткода.