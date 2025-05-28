Песчаная буря на консолях: постапокалиптическая Sand заглянет на PS5 и Xbox Series

Грядущий постапокалиптическая выживалка Sand обзавёлся версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — об этом официально сообщили издатель tinyBuild и разработчик Hologryph. Ранее проект был заявлен только для ПК (Steam), но теперь его релиз запланирован сразу на трёх платформах в 2025 году.

Sand — это многопользовательский шутер с открытым миром, в котором игроки борются за выживание среди бескрайних дюн на опустошённой планете Софи. Главное средство передвижения — гигантские трамплеры: это не просто шагоходы, а настоящие мобильные базы, которые можно строить, настраивать и модернизировать под свои цели. Трамплер защищает от песчаных бурь, служит хранилищем ресурсов и может стать смертоносной боевой машиной.

Игроков ждут динамичные сражения от первого лица как против других пользователей, так и против угроз из окружающего мира, включая оживших мертвецов. Можно действовать в одиночку или объединяться в группы для масштабных боёв за ресурсы и выживание.

Исследование в Sand — не просто элемент геймплея, а один из ключевых стимулов. Грабьте руины погибшей цивилизации, исследуйте обломки зданий и собирайте редкие ресурсы. Но будьте начеку: конкуренты не дремлют, и каждая экспедиция может закончиться внезапной засадой.