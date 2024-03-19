Демо-версия ролевой игры Sand Land стала доступна на PlayStation, Xbox и ПК

Bandai Namco выпустила бесплатную демоверсию ролевой Sand Land для PS5, PS4, ПК и Xbox Series X|S, позволяющую фанатам познакомиться с персонажами и миром, созданными любимым мангакой Акирой Ториямой еще до выхода игры.
В ней представлен обзор исследования, боя и транспортных средств в игре, а также возможность насладиться уникальными персонажами и миром, созданными Акирой Ториямой, который недавно скончался.
Если вам нужна дополнительная мотивация для загрузки и игры в демо-версию, те, кто попробует ее, получат 30 стали класса B и 30 болтов класса B в финальной версии игры, когда она будет выпущена. Это компоненты, которые можно использовать для модернизации транспортных средств, играющие центральную роль в Sand Land.
Sand Land выйдет 26 апреля 2024 года для PS5, PS4, Xbox Serie X|S и ПК в Steam.