Компания Bandai Namco представила трейлер с английской озвучкой экшена Sand Land

Компания Bandai Namco объявила список английских актеров дубляжа для грядущего приключенческого экшена Sand Land, разработанного компанией ILCA.
Список исполнителей ролей приведен ниже:
- Вельзевул - Риса Мей
- Рао - Джон Липоу
- Вор - Оуэн Томас
- Люцифер - Кит Сильверстайн
- Генерал Аре - Эндрю Ландер
- Верховный главнокомандующий Зеу - Шон Смит
Sand Land была создана автором Dragon Ball Акирой Ториямой и издавалась в рамках Weekly Shonen Jump с 22 мая 2000 года по 28 августа 2000 года.
Протагонист Вельзевул может проводить комбо с помощью обычных атак или активировать мощные приемы, получаемые с помощью дерева навыков. Для борьбы с крупными противниками рекомендуется использовать транспортные средства. Можно использовать несколько типов, включая танки, джамп-бот, мотоциклы, двуногий боевой робот и парящий. Кроме того, машины можно будет настраивать по основному оружию, вспомогательному оружию, ходовой части, двигателю и т.д. Не обойдется и без монстров.
Игра Sand Land выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Steam.
какая разница кто кал трешак озвучивает , вместо актеришек озвутчки лучше бы на эти деньги ченить сделали нормальное а не трешокал 90х очередной