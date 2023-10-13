Компания Bandai Namco представила трейлер с английской озвучкой экшена Sand Land ©

Компания Bandai Namco объявила список английских актеров дубляжа для грядущего приключенческого экшена Sand Land, разработанного компанией ILCA.

Список исполнителей ролей приведен ниже:

Вельзевул - Риса Мей

Рао - Джон Липоу

Вор - Оуэн Томас

Люцифер - Кит Сильверстайн

Генерал Аре - Эндрю Ландер

Верховный главнокомандующий Зеу - Шон Смит

Sand Land была создана автором Dragon Ball Акирой Ториямой и издавалась в рамках Weekly Shonen Jump с 22 мая 2000 года по 28 августа 2000 года.

Протагонист Вельзевул может проводить комбо с помощью обычных атак или активировать мощные приемы, получаемые с помощью дерева навыков. Для борьбы с крупными противниками рекомендуется использовать транспортные средства. Можно использовать несколько типов, включая танки, джамп-бот, мотоциклы, двуногий боевой робот и парящий. Кроме того, машины можно будет настраивать по основному оружию, вспомогательному оружию, ходовой части, двигателю и т.д. Не обойдется и без монстров.

Игра Sand Land выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Steam.