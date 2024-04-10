Трейлер представляет боевые доспехи в Sand Land

Если ты думал, что твои приключения в пустыне закончатся простым катанием по пескам, то Sand Land от Bandai Namco готова перевернуть твоё представление о RPG. Да, это не прогулка по пляжу, друзья мои. Пески здесь не для замков, а для эпических сражений!

Последний трейлер игры выставляет напоказ не просто доспехи, а настоящую арт-инсталляцию на тему “Как выжить в пустыне, если ты не камель”. Боевые доспехи настолько круты, что даже Терминатор позавидовал бы, а светящиеся ночью электрические способности заставят задуматься любителей ночного катания по району.

Великий выход игры запланирован на 26 апреля, и это день, когда PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC в один голос скажут: “Мы готовы!”. Так что готовь свои игровые девайсы, пусть они знают, что их ждет настоящий песочный шторм.

Что ж, если ты еще не решил, в каком стиле будешь светить в пустыне – ярким как неоновая вывеска или загадочным, как ночной Бэтмен, трейлер предоставит тебе эту возможность. Выбирай доспехи по вкусу и вперёд, покорять песчаные дюны Sand Land!

Кстати, если вдруг ты задумаешься, а не слишком ли это всё для одной игры, помни: в мире Sand Land всё возможно. Даже если ты решишь вступить в бой с песчаными бурями, одетый как главный герой из фильма “Мад Макс”, знай, здесь тебя поймут и поддержат.