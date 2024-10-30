Создатели ролевой игры "Сатурн" выпустили первый патч

Ещё вчера на площадке VK Play появилась новая отечественная RPG «Сатурн». И вот сегодня к ней вышел первый патч.

Разработчики сразу взялись за самое важное — исправили баги в квестах и интерфейсе, поправили громкость звука и починили капризный оконный режим. А ещё успели разобраться с неприятной ошибкой, из-за которой у игроков пропадали сохранения.

Правда, авторы и сами признают — в игре пока что встречаются вылеты и другие технические неполадки. Обещают всё поправить в следующих патчах, а заодно просят сообщать о найденных багах через форму обратной связи.