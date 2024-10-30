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Сатурн 29.10.2024
Ролевая, Инди, Тактика, Вид сверху
7.6 50 оценок

Создатели ролевой игры "Сатурн" выпустили первый патч

Lunersun
Новости

Ещё вчера на площадке VK Play появилась новая отечественная RPG «Сатурн». И вот сегодня к ней вышел первый патч.

Отечественная изометрическая тактическая RPG "Сатурн" стала доступна для бесплатного скачивания в VK Play

Разработчики сразу взялись за самое важное — исправили баги в квестах и интерфейсе, поправили громкость звука и починили капризный оконный режим. А ещё успели разобраться с неприятной ошибкой, из-за которой у игроков пропадали сохранения.

Правда, авторы и сами признают — в игре пока что встречаются вылеты и другие технические неполадки. Обещают всё поправить в следующих патчах, а заодно просят сообщать о найденных багах через форму обратной связи.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Алзак

когда в стиме?

0
Кей Овальд

Спасибо ВК за бета-тест. :)))

0
yariko ookami
просят сообщать о найденных багах

Покупатели игр в роли тестеров, новый тренд игроиндустрии. Им хоть платят за это?

-2
Rаyden

Как говорится, "не играл, но осуждаю"?

2
Кей Овальд

Лет пять уже так. Если не десять.

1
yariko ookami Rаyden

Ясно. Спасибо за информацию. Но в общем такая тенденция присутствует. В Киберпуке например сколько было на релизе новостей про баги.

0