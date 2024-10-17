Вышел новый трейлер российской RPG "Сатурн"

Питерская студия Ninsar.Games выпустила новый трейлер своей тактической ролевой игры Сатурн. Геймплейный ролик демонстрирует боевую систему, инвентарь персонажа, характеристики протагониста, выбранные стартовые особенности, а также рассказывает некоторые подробности основного сюжета.
Ninsar.Games обещает гибкую систему принятия решений. Игроку предоставят выбор, чтобы история не ощущалась линейной. Разработчики утверждают, что каждое прохождение игры будет отличаться от предыдущего. Сотрудники компании успели в прошлом поработать над такими играми, как Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3, Encased и Hyperforma.
В отечественной RPG игроки возьмут на себя роль российского ученого по имени Аким Ковалев, одного из операторов «Отражения». С помощью этой системы главный герой управляет роботами на спутнике Сатурна.
В будущей тактической ролевой игре геймеры встанут на защиту Земли от неизвестной угрозы, что заставила машины восстать против людей.
Официальный релиз RPG «Сатурн» состоится в октябре 2024 года. Игра будет доступна в Steam и VK Play, а также выйдет на мобильных платформах в AppStore, Google Play и RuStore. Точная дата релиза пока неизвестна.
Ну, простенько, но хорошо, Стругацкими пахнуло чутка. Ролик атмосферный, отличный голос и музыка.
Только пиксельный шрифт это очень плохо, глаза же будут болеть.
Превью видео красивое
Silent Storm помню единственную играбельную игру Российскую. Что то ещё было ? Сталкер не предлагать, ненашенский технически.
Смута есть.
ААА-проекты и игры с большим бюджетом:
Atomic Heart (2023)
Pathfinder: Kingmaker (2018) и Pathfinder: Wrath of the Righteous (2021): Классические партийные RPG по мотивам одноименной настольной игры.
Escape from Tarkov
War Thunder
Инди-игры:
Beholder (2016) и Beholder 2 (2018): Антиутопические симуляторы с элементами квеста, где игроку предстоит следить за жителями дома и делать моральный выбор.
Loop Hero (2021): Оригинальная смесь roguelike, RPG и карточной игры с минималистичной графикой, но глубоким геймплеем.
Pathologic 2 (2019): Психологический хоррор-survival с элементами RPG в открытом мире, ремейк игры "Мор. Утопия".
The Uncertain: Light At The End (2020): Приключенческий квест с упором на повествование, где игрок управляет роботом в постапокалиптическом мире.
Задумка хороша, реализация как обычно через одно место.
нейронка не вывезла сценарий