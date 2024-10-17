Вышел новый трейлер российской RPG "Сатурн"

Питерская студия Ninsar.Games выпустила новый трейлер своей тактической ролевой игры Сатурн. Геймплейный ролик демонстрирует боевую систему, инвентарь персонажа, характеристики протагониста, выбранные стартовые особенности, а также рассказывает некоторые подробности основного сюжета.

Ninsar.Games обещает гибкую систему принятия решений. Игроку предоставят выбор, чтобы история не ощущалась линейной. Разработчики утверждают, что каждое прохождение игры будет отличаться от предыдущего. Сотрудники компании успели в прошлом поработать над такими играми, как Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3, Encased и Hyperforma.

В отечественной RPG игроки возьмут на себя роль российского ученого по имени Аким Ковалев, одного из операторов «Отражения». С помощью этой системы главный герой управляет роботами на спутнике Сатурна.

В будущей тактической ролевой игре геймеры встанут на защиту Земли от неизвестной угрозы, что заставила машины восстать против людей.

Официальный релиз RPG «Сатурн» состоится в октябре 2024 года. Игра будет доступна в Steam и VK Play, а также выйдет на мобильных платформах в AppStore, Google Play и RuStore. Точная дата релиза пока неизвестна.