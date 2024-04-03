Вышел мрачный экшн-платформер Saviorless от компании Dear Villagers

Это фантастическая игра, полностью нарисованная вручную, перенесет нас в мрачное место, известное как Улыбчивые острова. У нас будут уникальные способности двух протагонистов, с помощью которых мы попытаемся сбежать из этих проклятых земель.

В игре мы встретим много интересных персонажей, сразимся с необычными врагами, будем наслаждаться эмоциональным саундтреком, исследовать загадочные локации, переключаться между героями, решать головоломки и раскрывать страшные тайны.

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