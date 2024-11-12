Sandbox от создателей Garry's Mod выйдет в Steam и получит режим песочницы

Создатели Garry's Mod из Facepunch Studios вот-вот выпустят в Steam свой новый проект — Sandbox. И судя по недавнему обновлению, в игре появится тот самый режим песочницы, который так полюбился игрокам в Garry's Mod.

Впрочем, новинка предложит куда больше, чем просто знакомые развлечения с физикой и объектами. С помощью движка Source 2 и языка C# любой желающий сможет создать собственную игру — хоть шутер, хоть «рогалик» — и поделиться ей с другими через специальный UGC-хаб.

И если старый добрый Garry's Mod во многом опирался на контент из Half-Life и Portal, то здесь разработчики получат полную свободу. Facepunch уже договорились с Valve об особых условиях — никаких роялти и лицензионных сборов. А в будущем создатели даже смогут продавать свои творения, что открывает совершенно новые перспективы для творческого сообщества.