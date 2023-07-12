Представлен новый трейлер вышитого сюжетного платформера Scarlet Deer Inn для Steam, Switch и Xbox ©

На мероприятии ID@Xbox Showcase была представлена захватывающая линейка грядущих инди-игр, которые будут выпущены на консолях ПК и Xbox. Среди известных тайтлов — Scarlet Deer Inn, замысловатая приключенческая игра. Во время мероприятия Attu Games, талантливая команда мужа и жены из Чешской Республики, представила эксклюзивный трейлер, позволяющий заглянуть в мир Scarlet Deer Inn.

Scarlet Deer Inn — повествовательный платформер с интересными персонажами, темным подземельем, полным монстров, и миром, вдохновленным славянским фольклором. Игра знакомит игроков с Элизой, обычной, но стойкой матерью двоих детей. Несмотря на свой скромный характер, Элиза отправляется в удивительное путешествие, исследуя места, полные темных и ужасающих ситуаций.

На протяжении всего приключения Элизы игроки встретят множество ярких персонажей, каждый из которых расскажет свою эмоциональную историю, наполненную незабываемыми моментами. По мере того, как игроки путешествуют по темным и опасным тропам таверны «Скарлет Олень», они также обнаружат скрытые короткие пути, что облегчит их следующее прохождение.

Что действительно отличает Scarlet Deer Inn, так это инновационный подход к дизайну персонажей. Каждый из персонажей игры тщательно вышит, что придает им уникальный и визуально яркий вид. Еще в апреле Ева Навратилова, половина Attu Games, предложила взглянуть на кропотливый процесс вышивки, разжигая любопытство энтузиастов игр и вызывая у них желание узнать больше об этом единственном в своем роде произведении.

Согласно Attu Games, Scarlet Deer Inn черпает вдохновение из легендарных произведений Studio Ghibli, средневековой Европы и славянского фольклора. С некоторым сходством с Pentiment от Obsidian Entertainment, эта игра обещает захватывающий средневековый опыт, дополненный народной музыкой, напоминающей средневековье, исполняемой на традиционных инструментах.