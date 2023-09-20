Компания Acquire анонсировала ролевую игру Scars of Mars для ПК ©

Компания Acquire анонсировала Scars of Mars, ролевую игру в научно-фантастическом сеттинге. Она выйдет для ПК через Steam в 2024 году.

Scars of Mars - это новая ролевая игра в реальном времени. Во время боя и исследования время течет незаметно, поэтому необходимо принимать решения в доли секунды, быстро выполнять точные команды и побеждать врагов за ограниченное время.

Вы берете на себя роль командира гуманоидного отряда, отправляющегося на сверхсекретное задание по спасению выживших и побегу из исследовательского центра на Марсе, с которым внезапно пропала связь. Участвуйте в стратегическом бою, управляя четырьмя гуманоидами в сетке 3×3 и принимая решения об их действиях в реальном времени. Каждый ход имеет значение, поскольку вы решаете, какими персонажами управлять, когда атаковать, уклоняться, лечить или защищать.