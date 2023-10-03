Игра о дедуктивных расследованиях Scene Investigators выходит 24 октября ©

Компания EQ Studies объявила дату выхода своей настоящей криминальной игры с дедуктивным расследованием — Scene Investigators! Игроки смогут надеть детективные шляпы и изучить улики на различных местах убийств, чтобы раскрыть правду 24 октября.

Игра создана для любителей детективных фильмов, настоящего криминального жанра, головоломок и особенно для тех, кто любит решать сложные дела. Игроки будут входить в воссозданные места преступлений, внимательно наблюдать за уликами, выдвигать гипотезы о возможных мотивах преступлений и использовать дедуктивные рассуждения, чтобы раскрыть, что произошло на самом деле.

Действие происходит в ближайшем будущем: вы играете за стажера, стремящегося стать лицензированным следователем. Вам предоставлен набор восстановленных файлов дел, которые граничат между сложными и запутанными. Ваша цель — решить их и пройти тест. Ваши единственные инструменты — это острое восприятие, проницательное мышление и острота ума. Сможете ли вы решить их все?

Scene Investigators — это игра на дедуктивное мышление, которая в значительной степени опирается на внимательное наблюдение, заполнение недостающих пробелов, поиск мотивов, когда их нет, и выдвижение нескольких правдоподобных предположений для продвижения расследования. Это другой тип игры о расследовании убийств от тех же разработчиков, которые создали The Painscreek Killings; речь идет не столько об истории, сколько о дедукции.