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Scorn 14.10.2022
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
7.1 532 оценки

Life is Strange: True Colors и Scorn станут главными играми декабрьского набора Humble Choice

butcher69
Новости

Известный любителям утечек информатор billbil-kun предоставил нам пока неподтвержденные официальные новости о содержимом следующего набора Humble Choice. По его словам, предложение на февраль 2024 года будет выглядеть следующим образом:

Набор состоящий из вышеупомянутых изданий, будет доступен с 6 февраля по 5 марта в 20:00 по московскому времени.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
DrZoiberg

Я просто похлопаю

Спойлер
1
clarkkent

А точно декабрьского набора?

1
Alex40001

редкостное гвно в подборке отличный выбор

-2