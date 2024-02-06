Life is Strange: True Colors и Scorn станут главными играми декабрьского набора Humble Choice

Известный любителям утечек информатор billbil-kun предоставил нам пока неподтвержденные официальные новости о содержимом следующего набора Humble Choice. По его словам, предложение на февраль 2024 года будет выглядеть следующим образом:
- Life is Strange: True Colors;
- Scorn;
- Destroy All Humans! 2: Reprobed;
- Werewolf: The Apocalypse - Earthblood: Champion of Gaia edition;
- Beacon Pines;
- There Is No Light;
- Children of Silentown;
- Oaken.
Набор состоящий из вышеупомянутых изданий, будет доступен с 6 февраля по 5 марта в 20:00 по московскому времени.
К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор.
Я просто похлопаю
А точно декабрьского набора?
редкостное гвно в подборке отличный выбор