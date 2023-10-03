Мрачное гигеровское приключение Scorn вышло на PlayStation 5

Атмосферный сурвайвал-хоррор, вдохновленный работами швейцарского художника Ханса Гигера, известного по дизайнерской работе над фильмом «Чужой».

События игры разворачиваются в кошмарной вселенной, в которой материя принимает самые причудливые формы. В основе Scorn лежит идея быть выброшенным в мир: изолированные и потерянные в нем, игроки будут исследовать связанные между собой области в нелинейном прохождении.

Каждая локация отличается собственной темой — или историей — и содержит множество загадок и персонажей, которые наполняют мир игры мрачным подобием жизни. В процессе прохождения вы откроете новые места, приобрете различные скиллы, найдете чудаковатое, как будто живое оружие и множество предметов.

Обитатели мира Scorn будут реагировать на ваши действия и те изменения, которые вы приносите с собой. Поскольку ваши решения имеют последствия, вам предстоит тщательно обдумывать, когда вступить в схватку, а когда — избежать ее.