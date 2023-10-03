Мрачное гигеровское приключение Scorn вышло на PlayStation 5

Сбивающая с толку приключенческая игра ужасов от первого лица, созданная Ebb Software и Kepler Interactive, Scorn выходит на PlayStation 5.
Инновационные функции контроллера DualSense PlayStation 5, включая тактильную обратную связь, используются для усиления погружения в кошмарную вселенную Scorn, которую мы теперь исследуем в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Его уникальное художественное направление в сочетании с экологическим подходом к исследованию/головоломкам/боевому игровому процессу предлагает парадоксальную смесь жизни и запустения, которая сбивает с толку. Мы никогда не чувствуем себя одинокими в Scorn, и это самое тревожное.
В ветхом мире, покинутом своими обитателями и населенном чудовищными существами, Scorn приглашает самых смелых игроков исследовать взаимосвязанный биолабиринт. Единственный способ избежать этого кошмара — понять его правила, а также манипулировать его жестокими механизмами. Раскройте погребенные тайны этого темного мира, используя имеющиеся в вашем распоряжении органические инструменты, и выживите как можно дольше: истина находится в конце туннеля.
Scorn доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass и ПК (в Steam, Epic Games Store и GoG).
весьма унылая игра на 5 из 10. Хоррора нет, только довольно скудный набор нудных головоломок
от Гигера только стиль, а так нудновато, прям как на заводе в цеху, выполняешь одни и те же действия на полу автомат. в ней явно не хватает режиссуры. А выбор морально-аморально для галочки. Для меня лично не хватает - динамики. А ползать на полусогнутых это во многих играх. Она скорей всего не страшная а просто на неприятные ощущения.
Не фортануло им..не зашла она...наверно в бабло упёрлись.на режиссуре сэкономили,думали вывезут на специфическим сеттинге. Но цельное искусство не может быть однобоко,это всегда комплекс нужных составляющих целого. Так что им бы смириться и работать над ошибками.
Где-то слышал, в нее сыграло больше миллиона, так что не все так однозначно.
Игра норм... если не воспринимать ее как игру. Это скорее интерактивная экскурсия. С точки зрения визуала и атмосферы игра выше всяких похвал, 10/10. Примерно так и должен был выглядеть мир Чужих в фильмах Ридли Скотта, да только увы, не выглядел.
Вчера только прошел ее... это худшая игра которую я проходил.
А она кому-то еще нужна? Вроде как проект оказался провальным