Подсказки указывают на то, что Scorn выйдет на PlayStation ©

Scorn была одной из самых странных и ярких horror игр, вышедших на Xbox Series X|S и PC в октябре 2022 года. Но несмотря на то, что игра была эксклюзивом для консоли Xbox, похоже, что в разработке находится порт для PS5.

Информация об этом содержится в серии твитов на официальном аккаунте игры. Первая из них - это загадка, которая немного сбивает с толку, но в сочетании с твитами, опубликованными в последующие дни, она приобретает больше контекста. Речь идет о таких выражениях, как "Three edges meet, intertwine" ( очевидно, имеется в виду треугольник) и "I leave my mark, treasure shown" (что, конечно же, означает X), которые, вероятно, указывают на то, что бывшая эксклюзивная игра для Xbox становится мультиформатной. В частности, ответы на эти загадки приводили к комментариям, в которых фигурировали "треугольник", "круг" и "X". Это явно связано с PlayStation, поскольку именно такие фигуры изображены на кнопках управления PS5.

В целом, нет ничего удивительного в том, что Scorn может появиться на PlayStation 5, поскольку она всегда считалась временным эксклюзивом Xbox. Судя по этим тизерам от Ebb Software, стоящей за игрой, похоже, что анонс и возможный релиз Scorn на PlayStation может состояться в ближайшее время.