Приключенческий хоррор Scorn выйдет на PlayStation 5 в начале октября

На выставке Future Games Show была представлена версия игры Scorn для PS5, а также трейлер, в котором была объявлена дата выхода этой версии хоррор-приключения.
Scorn выйдет 3 октября на PlayStation 5, примерно через год после выхода оригинальной версии на ПК и Xbox через Game Pass.
В данном случае игра запускается как стандартный дистрибутив, для которого планируется несколько изданий.
Трейлер демонстрирует быстрый монтаж сцен из игрового процесса, а затем останавливается на своеобразной головоломке, которая раскрывает смысл трейлера, а именно то, что версия для PS5 появится 3 октября 2023 года.
Scorn, вдохновленная графическими работами и скульптурами художника Х.Р. Гигера, который, в свою очередь, работал над такими знаковыми сериями, как "Чужой", представляет собой приключение от первого лица, переносящее нас в чрезвычайно мрачный и тревожный мир.
В этом странном мире, состоящем из скрюченных тел, сросшихся с механическими элементами в рамках странного видения технологий, мы движемся вперед, пытаясь решить головоломки, догадаться о работе этих странных механизмов и использовать некоторые предметы, которые мы находим повсюду.
Хз, кому она нужна... 4-5 часов игры. Не ну понятно $.