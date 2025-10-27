Новый трейлер с демонстрацией геймплея аркадной гонки Screamer (2026)

Разработчики Milestone представляют трейлер который даёт глубокое представление о том, как система управления и уникальные боевые механики интегрированы в скоростной аркадный геймплей делая каждую гонку напряженным тактическим сражением!

В повествовательной структуре игры противостояние команд, каждая состоит из трех персонажей, лидер и два помощника, машины лидеров разработаны для максимальной скорости, в то время как машины помощников больше ориентированы на динамику боя. С 15 различными персонажами оснащёнными уникальными навыками вы сможете найти машину идеально подходящую под ваш стиль игры.

Система управления "Twin Stick", где левый аналоговый стик отвечает за руление, а правый — за дрифт. Это обеспечивает точное управление и маневрирование как на поворотах, так и во время боевых действий.

Система ресурсов "Sync", которая используется для ускорения и защиты от атак. Ресурс можно накапливать пассивно во время гонки или активно выполняя определенные действия.

Боевая механика "Entropy", для приёмов таких как удар и сверхмощность, что показывает Screamer — это не просто состязание на скорость, но и гонки на выживание! Игра выйдет в следующем году.