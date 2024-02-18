Пираты взломали Caribbean Legend - ремастер Корсар был защищен кастомной защитой

Недавно состоялся выход игры Caribbean Legend от российской студии BlackMark. Игра представляет из себя ремастер игры Корсары: Каждому свое - это RPG на 200 часов в открытом мире в эпоху расцвета пиратства на Карибах. Главный герой игры, Шарль де Мор, акула светской жизни и художник-любитель. Точнее он был им до прибытия в Новый Свет - здесь у него нет ни гроша.

Незадолго до выхода игры разработчики добавили упоминание некой собственной защиты Niknuvo в игре, что видимо является шуточной отсылкой на известную австрийскую защиту Denuvo. Тем не менее, защита оказалась действительно довольно проблемной - группа TENOKE выпустила взлом для игры, но он оказался нерабочим - при любом действии игрока срабатывал триггер, который садил пирата в тюрьму, что делало взломанную версию игры неиграбельной.

Тем не менее, сегодня пользователь Feel_Fried смог отключить защиту и полноценно взломать игру - она уже доступна в сети. Защита игры смогла продержаться целых 3 дня, что является довольно неплохим результатом для собственной защиты небольшой студии. Многие пользователи отмечают, что несмотря на куда более простую графику, Caribbean Legend всё еще является намного более привлекательным пиратским проектом, чем Skull and Bones от Ubisoft, которая вышла практически одновременно с ней и получает разгромные оценки критиков и игроков.