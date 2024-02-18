Пираты взломали Caribbean Legend - ремастер Корсар был защищен кастомной защитой

Недавно состоялся выход игры Caribbean Legend от российской студии BlackMark. Игра представляет из себя ремастер игры Корсары: Каждому свое - это RPG на 200 часов в открытом мире в эпоху расцвета пиратства на Карибах. Главный герой игры, Шарль де Мор, акула светской жизни и художник-любитель. Точнее он был им до прибытия в Новый Свет - здесь у него нет ни гроша.
Незадолго до выхода игры разработчики добавили упоминание некой собственной защиты Niknuvo в игре, что видимо является шуточной отсылкой на известную австрийскую защиту Denuvo. Тем не менее, защита оказалась действительно довольно проблемной - группа TENOKE выпустила взлом для игры, но он оказался нерабочим - при любом действии игрока срабатывал триггер, который садил пирата в тюрьму, что делало взломанную версию игры неиграбельной.
Тем не менее, сегодня пользователь Feel_Fried смог отключить защиту и полноценно взломать игру - она уже доступна в сети. Защита игры смогла продержаться целых 3 дня, что является довольно неплохим результатом для собственной защиты небольшой студии. Многие пользователи отмечают, что несмотря на куда более простую графику, Caribbean Legend всё еще является намного более привлекательным пиратским проектом, чем Skull and Bones от Ubisoft, которая вышла практически одновременно с ней и получает разгромные оценки критиков и игроков.
Пираты взломали игру про пиратов
Настоящие погружение в роль
Ага, еще и в тюрьму садят))
никогда такого не было, и вот опять (watch dogs 2, Legion - шутили также)
Интересно будет увидеть финальную версию Sandbox от BlackMark.
Как идея вроде норм.
Интересно, если они всё-таки будут поддерживать платную версию, то будут ли он и эту бесплатную честно одновременно патчить.
в русском дубляже он сказал: "забавно" 🙂
лучше посредственно
да тоже не понимаю зачем цену заламывать сделали бы 500р
Цену заламывают в элементарном понимании, что продукт(какой бы он ни был) - нишевый. Намерение простое - срубить бабла по шурику, пока есть возможность, раз уж она есть.. Потом, кайфовать лет пять, изредка рассказывая общественности, хомячкам и поклонникам(фанатам) сказки. Потом - "длси" подвыкатить.. Когда и продажи и подписки, и донаты начнут постепенно иссякать - дейстовать по той же проверенной, старой схеме. Б - бизнес-план.) Так-то уже не первый раз на этом получается бабла нагреть.)
Это уже полный пак со всеми dlc. Оригинал назывался: ККС.
Я у курсах, братишка. Писал про это, и тут и давеча много. Раньше был поклонником Корсаров, потом и повзрослел, и тошно стало от того, что из серии какую-то неудобоваримую доильню сделали.
ккс(даже с "длси") у меня кстати есть купленная и почти непройденная. Когда-то опрометчиво думал, что таких вот "ребят" стоило поддерживать.
Оригинальная ККС была неиграбельна. Мне как не особо хардкорщику понравился этот ремастер.
Да, они там тогда сделали сложность ради сложности и от безидейности(имхо), а здесь типа "наконец-то поняв, что к чему" чутка оказуалили. Только вот патч бы выпустили для оригинальных ккс и усё..)
Интересно, много найдётся "фанатов", что бы купить такую игру за такие деньги? ИМХО Рублей за 50 может ещё и купили бы, но за 1,5к руб. Разрабы себя явно переоценили.
Когда я спросил об этом на форуме разработчика - меня забанили :)
Меня тоже забанили.
А ты как хотел ?! Нет человека нет проблемы ! (И.В. Сталин)
это все модераторы любят как только ваше мнение расходится с мнением компании или както вредит продукту вы летите в бан перманентный
Зумерок, Сталин такого не говорил. Проверяй прежде чем писать в скобочке.
После того как игроки массово жалуются на недостойное поведение разработчиков (а именно раздает банхамером) как ответ на справедливую критику их проекта, а некоторые пользователи все равно поддерживают его рублем, для таких постер выше должен был иметь немного иной вид:
Тут вообще без комментов, как не перематываю вниз эту шедевральную картинку от гогота удержать себя не могу. Молодцы жи есть.)
на самом деле - хоть бы графику переделали для ремастера. капец. берут бабки за, фактически, мод для широких мониторов
Можешь играть в бесплатную версию без ограничений, там доступны все механики и возможности игры, только вырезан основной сюжет и ДЛС.
Я и не собираюсь покупать полную. И другим не особо советую. ОСОБЕННО ТЕПЕРЬ.
Я не спорю: игра из детства, классика и всё вот это. Но отбросьте эти тёплые, греющие душу, мысли и посмотрите трезво.
Для сравнения приведу мафию. Посмотрите, как сделали современное переиздание. Картинка приятная (если с настройками поиграться и не смотреть на оптимизацию, которая вообще из игр улетучилась в какой-то момент), сюжет где-то изменили, где-то дополнили. Окружение переделали. Да, не "то, что раньше", где-то получилось не очень убедительно, но переиздание смотрится хоть приятно и...КАК ПЕРЕИЗДАНИЕ. Да, может не самое удачное, не без претензий... Очень больших. Но "ангаровцы" хоть запарились (ибо они, вроде, на грани роспуска были уже, но всё равно).
А это - ну честно: выглядит так, будто ребята просто решили бабла на ностальгии срубить, не парясь вообще ни о чём. Переработать картинку под современные взгляды людей? не, нафиг надо. Разработать новый движок? Или, хотя бы, улучшить старый - успокойся, и это схавают.
Это не "хейт" игры и работы людей (хотя мне всё равно, если и так будет воспринято). Корсары - хорошая игра на своё время. Одна закупка провианта для команды, порций пороха для пушечного выстрела (чего ДО СИХ ПОР нет ни в одной игре про пиратов), боеприпасов чего стоят. Просто так паразитировать (как это делают юбики, например) - себя самих не уважать и пробивать днище. А после этого будут заявлять "ой, новых корсаров не будет, ибо пользователи твари, нас загнобили и разработка не окупилась". Потому и загнобили, что вы ничего, по факту, не сделали. Ещё и ценник зафигачили как за проект "ААА" с фотореализмом. Это я ещё не говорю про то, как ключи, которых "не хватает" раздавали. В том числе и за 5 000 на бусти.
P.S. (обращение лично к KILLJ0YS): не надо тыкать незнакомым людям. Это неприлично.
я купил за 5к ключ, меня всё устраивает, я в прошлую игру наиграл 600 часов, думаю и в эту наиграю, за 2к сейчас не купить ААА игры, всё что выходит стоит по 60-70 баксов, а это 5-6к рублей. И разрабы реально сделали бесплатную версию без сюжета для всех желающих, за что им большой респект)
Едрить ты миллиордэр.)
TENOKE просто отвязку от стима сделали, это в наши дни уже даже не школьный уровень.
А защита три дня продержалась только потому, что никому нужна не была, Feel_Fried сломал ровно один скрипт в файлах игры и вся эта дрм осыпалась.
ты прав, сейчас есть steamless, который отвязывает от стима и goldberg gui, который стим эмулирует. Возможно появился более новый способ, но я всегда таким ломаю стим рипы
Ремастер я не увидел.Ну а то что сломали тоже не удивлен.Выпускать одно и тоже годами это деградация.А фантазии где? почему бы на новом движке не выпустить?)Тематика пиратов актуальная вроде как.Я ожидал новый движок хотяб чтоле.
"Легаси" тебе в бухту. Или "Химеру." Первый проект уже не задался, второй, надеюсь, может быть что-нибудь да вывезет.
А по меркам ремастеров, честно говоря как раз таки ремастер и есть. Вот если бы о римэйке речь шла, тогда - да. Слабенький ремастер, конечно, но какой есть.
Про новый движок, кстати, вопросы задавали ещё в 2007м году, когда мод-ГПК вышел. И, до сих пор, всё бестолку. До сих пор задают, но воз и ныне там.
А эта Игра напоминает Сталкера и космические рейджеры.Обновляя игру модами и не более.Да ремейк хотябна новом движке бы сдлеали.Ну или б замахнулись на корсары 4.
Но не судьба видать.Имеем то что имеем.Ну а взлом скорее на то что разрабы не послушные и наказать их.Ломать мертвое нет смысла по сути.
Одно дело то, что было в том самом 2007, а другое сейчас. Официально Корсары мертвы. Нету Акеллы, нету и Seawards. Сейчас создают Корсары энтузиасты может с выходцами из Акеллы или Seawards. Но данные Корсары - это вовсе даже мод. Мод на мод который основан на ГПК. Легаси хоть проект создается с 0 на новом движке.
Corsair Legacy по скиншотам напоминает корсары 4.Просто переновали в легаси.Хм интерестно.
Корсар Легаси напоминает игру, которую делал один человек, один год. Да - фанат. Но, делал он её без донатов, без специалистов и даже без особенного таланта и знаний. Ну, во всяком случае, если отбросить их кринжовые кат-сцены с кучей ненужнего текста, выходит, что именно так. Единственно, в чём заслуга Легаси, это в том, что НАКОНЕЦ таки взяли на освоение и за основу новый, популярный, несложный в освоении ДАЖЕ новичку движок. Си шарп в его основе, о котором даже знать многое не трэбэ во время дивэлопмэнта, если я что не путаю..) И, ещё, отдать должное, в игру никто не запихивал ни кастомные "защиты", ни тем более античиты. Видимо, что дэвам из бмс НАСТОЛЬКО занять себя нечем, что они подобной ахинеей с жиру страдают.
Садил? Сажал! Журналист хренов. А игра не стоит таких денег.
Олдовая игра. Запустил демку и снова оказался в 2003-2005 году.
а я смотрю разрабы особо не старались, ни в графику, ни в анимацию, зато руководство постаралось в цену
таки да эффективный менеджер отрицательной селекции который решил доказать что оно нужно и родил бизнес план нарисованный на графике!
обосрал игру в дискорде а разраб заныл и кикнул)))))
разраб он такой, особенно когда спрашиваешь слышь где геймплей!
Больше всего вымораживает что они доят это корову годами , внося СУПЕР МИНИМАЛЬНое количество контента , честное слово - ну не позорились бы ... А новая сборка это вообще сборник модов по сути .. кринж.
И про минимальное количество контента - согласен. И про то, что доят не то что годами, но десятилетиями - согласен. И, тот факт, что это реально уже давно кринж, как он есть - полностью согласен. Уже наверное и слепому всё это понятно. Но, расчёт бизнесменов очевидно на хомячках, кто ведётся на слово "хейт", кто думает, что хотя бы пятьдесят)) процентов донатов, подписот и продаж идёт на освоение новых горизонтов модопиления(ага, держите карман шире)) и, очевидно на тех, кто таки читать и вдумываться вообще не в состоянии, от слова - совсем. На "гениях", в общем.)
Я не оправдываю разрабов ккс и прочих мододелов. По графике - да, всё так и есть. Устаревшая графика в Корсарах, что капец. А вот по части механик, сосёт уже во всю Юбисофтина. И это в 2024 году и при наличии всего своего - движка, бабла, людских ресурсов и прочего. Как это возможно, спросите вы..))
Для тех кто играл в корсары такого вопроса и не существует.
Я вопросы не задавал, а констатировал хфакт. И, не просто играл когда-то.. - Задротил, как не в себя.)) Поэтому, ревностно и жёстко отношусь ко всякого рода зазнавшимся выскочкам, наподобии некоторых из бмс. В особенности к тем, кто занимается цирком, устроив доильню игры/движка больше чем двадцатилетней давности. - Делаете моды - делайте. Торгуете ими - торгуйте. Но, устраивать лицемерный, припадочный цирк НЕ НАДО. Ведите себя достойно, будьте людьми.
Как бы объяснить....
Про блэк марк, смысла бомбить нет, тк корсары закончились на ГПК (КВЛ), все. А все эти перевыпуски, моды и прочее - шелуха ненужная, совершенно. Пусть хоть сами себя перебанят, для них путь на три буквы и все. Повторюсь, корсары ЗАКОНЧЕНЫ.
Единственное что может возродить корсаров - приход студии с деньгами, разработчиками и любовью к серии, ибо переделать нужно с нуля, но таких я в упор не вижу. Даже в перспективе, а потому смотри первый абзац.
И тут собственно вытекающее, так сказать иная сторона, компании типа юбисофт и тд, нет для них корсаров, нет этого примера, да даже примера в виде сид меера нет, а от того они ляпают то как видят, а видят они иначе. То что для нас в памяти, для них мусор.
Давайте бистрее на торент кидайте хочеться загамать
Зато не лагает.
Главное, что спустя 12ть лет можно было бы хоть этот пресловутый квест за француза пройти без гайдов.)
Пиратство - это вооруженое нападаение на торговое плавсредство. Какое отношение флибустеры, капперы и тд имеют отношение к репакам игр???
Это в своё время видимо очернить так их хотели, крякеров, репакеров, да и всех, кто шеарит все эти поделки. Но, не особо то вышло очернить, как показывает практика. А там не знаю, почему их вдруг "пиратами" называть начали.
То есть по твоему, если пират действует по разрешению государства, значит это не пиратство? А если действует БЕЗ разрешения, тогда пиратство? Ты сам то себя слышишь? Не видишь никакой ненормальности в своей логике?
Репакеры, по сути, занимаются тем же самым в отношении игр, чем занимались капперы и флибустьеры в отношении торговых судов определенных государств. Разница только в том, что у репакеров на свою деятельность нет разрешения от государства, а у капперов разрешение было.
Представь себе ситуацию. Допустим гипотетически, что в 2024 году США выдают "каперское разрешение" грабить и вооруженно нападать на торговые плавсредства другого государства (например на РФ). Значит ли это по твоей логике НЕ пиратство, а законная деятельность? Ну потому разрешение пиратить от государства получено.
А мораль сей басни такова. Ты понятия не имеешь, что такое пиратство, кто такие флибустьеры, капперы и прочее. Настоятельно советую в следующий раз изучить эту тему, прежде чем писать комменты.
Отсыпь пжлста. Трава у тебя забористая.
Блин, и сюда эти агрящиеся боты подтянулись.. Ты хоть понял, о чём он удивлённо спросил и о чём ты ему простыню запостил..))
Пиратиться, зачастую, одна версия игры, купленная официально. Теоретически, создав аппарат клонирования предметов, купленный тобой автомобиль и размноженный, так и остается твоим автомобилем, каждый из копий.
Я просто оставлю это здесь, а дальше вы сами думайте в каком состоянии продукт)
Ничего критичного не увидел))))
И тем не менее на AMDшках у народа всё ок (как и все прочие поделки в т.ч. васян-пак). Вертикалку отключал и всё равно всё работает ок. Так что для кого 1) разрабы эту херню написали 2) ты высрал это сюда - я хз.
на 6950tx работает норм
1) Что бы с себя отвественность снять если вдруг не заработает, ведь написано же что не работает так что чего вы от нас хотите)
2) Показать что разрабы в принципе в техническом плане нечего не делали, то есть проблемы с картами AMD по их же заявлениям у игры есть, но решать они это не будут, а просто поставят плашечку в системные требования. Вертикалку будь добр сам включи через свои программы.... (Мне разрабы так и не ответили есть там в самой игре вертикалка включаемая или нет, а с тем что написано я так понимаю нет)
Отсюда вытекает вопрос: А стоит ли с таким подходом столько платить? Особенно с учётом что нас через годик(А может и нет) ждёт платное DLC с контенктом от патрона или где они там собирали деньги. Я не отрицаю что какую-то работу разрабы провели и сейчас будут править, но по итогу это тянет на ленивый реместр, но не как на полноценный нормальный реместр за который стоит отдавать 2к рублей, рублей 500-700 ну 800 с контентом с патриона максимум как по мне.
PS: Я лично был готов отдать 2к деревянных и они лежали у меня отложенные, но после того как посмотрел что там по итогу получилось.... Нести деньги разрабам расхотел.
ремастер? это шутка какая то? просто добавили текстурки и все. остальные нововведение на уровне мода не более. и это еще продают подвидом новый игры. наглость зашкаливает у продавцов этого поделия.
Ну, некоторые ремастеры на самом деле так и делаются. Тут уже просто сильно устарело всё(в особенности графий и технологии), да и разрабов оригинальных нет, так же как оригинальных идей, движка и прочего. Одно и то же перевыпускают, дабы поднять капусту и, судя по всему, у них это сделать получается. Здесь в примере с Корсарами получается у них от того, что подобных механик мы более нигде не видим, и у многих ностальгия.
Почему наглость зашкаливает? Во-первых, в игре 200 часов плотного геймплея. Во-вторых, есть бесплатная версия на 20 часов плотного геймплея. То бишь даже платить за игру нет особой нужды, чтоб ею насладиться. Собственно говоря, мне хватило бесплатной версии и не вижу причин покупать полную игру. Считаю твои претензии необоснованными, потому что есть бесплатная версия на десятки часов геймплея. То бишь кота в мешке покупать не заставляют. А напротив, предлагают сначала поиграть бесплатно.
Можешь играть в бесплатную версию без ограничений, там доступны все механики и возможности игры, только вырезан основной сюжет и ДЛС.
Псс, если скачаешь пиратку и сделаешь сейв, потом переложишь его в папку Сандбокс версии, то можно будет играть в сюжет на сандбоксе =)
Ты понимаешь, кому инфу "слил".. - Чичас эти ребята ситуацию с этим поправят, если уже не прикрутили лазейку..))
Много кого забанили в стиме разрабы легенды?
меня еще нет!
блин, сделал бы кто ремастер Sid Meier's Pirates!
так она же была ремастрером 93 года Pirates! Gold, а она же в 1987 была Sid Meier’s Pirates!
ремейком. разумеется я говорил про Sid Meier's Pirates! 2004 года.
Мне бы очень пригодилась "взломанная" версия! :-) Дело в том, что через Steam купить ее россиянину невозможно. Магазин выдает постоянно одно и тоже на все виды оплаты "к сожалению использовать данный вид оплаты сейчас невозможною Приносим извинения за причиненные неудобства". Эти "нехорошие люди" в рамках санкционной политики уже более года такое практикуют.
Конечно предпочтительный вариант, если кто подскажет другой способ приобретения игры :-)
Через дискорд разрабов, они ключи там продают, если есть оригинал ККС, то сделают 50%
Насчёт ключей - объяв там нет. Насчёт скидона - "аукцион невиданной щедрости" уже сегодня окончен, что там достаточно чётко в одной из вкладок написано. - Мы всё мониторим.)
Иронично, что именно из России многие откажутся танцевать с бубном вокруг этого в Стиме именно по той причине, которую указал Устойчивый Виктор, делая сознательный выбор в пользу зелёного магазина.
Ещё уже в сотый раз повторюсь в бмс заправляют весьма неординарные личности, которые явно не думают дважды.
Киви в помощь, единственный минус потеряешь где-то 10% от суммы пополнения.
Даже как-то чихать на них. Это не новые Корсары, а аддон к аддону который основан на Корсарах ГПК. На данный момент делается более новый наследник Корсаров. Советую лучше обратить внимание на Corsair Legacy. Но там все же есть для меня проблема. Механика там взята ctrl+c ctrl+v из Корсаров, всё так же. Тоже диалоги текстовые, но уже есть вставки с озвучкой. Там такой же абордаж из Корсаров. Т.е так же надо подплыть к вражескому кораблю и нажать кнопку и кинет на условные 2 корабля. Чисто просто условные модели 2-х кораблей по которым бегаешь и рубишь вражескую команду. Правда там в целом пока демо, есть некая сюжетка из 10 глав которая автоматом тебя швыряет по разным местам. Но при всём этом именно Corsair Legacy можно смело заявить то, что именно НОВЫЕ Корсары т.к там ведется работа с 0 на новом движке с +- норм графикой, а не как тут мод
Так механика то взята, это понятно и это хорошо. Однозначно, новый движок - движение в нужном направлении. Но, Легаси крайне сырой продукт, даже для пре-альфы. Чисто макет с кучей потенциала. Пока что совсем нереализованного потанцевала. И ещё, нахрена они этот упор на кат-сцены делали.. Только время впустую профукали, как по мне. Но, опять же повторюсь - потенциала там, хоть ужрись. А здесь, на движке Шторм, уже давным-давно видно - что весь потанцевал в стенку упёрся, размером с Великую Ледяную Стену от ходоков Семь Королевств защищающую. Единственно, что ещё можно было бы моддерам сделать, прикрутить озвучку. И то, ртов в унисов там скорей всего никак бы не получилось.
Да, Corsair Legacy пока сырая игра, демо игра. Но там и работа с 0 ведется. А тут... многие модели не они сделали, они может что-то улучшили, может что-то и добавили, но по факту это тот же ГПК. Как по мне, но сегодня делать такую же механику из нулевых не очень, выглядит топорно. Надо механику хоть как-то освежить. А то опять тексты читать и вся остальная механика устаревшая. Я хотел бы управление кораблём как в AC 4 BF, да и стрельбу так же. Да, есть прицельная стрельба, но она такая себе. Абордаж хотелось бы увидеть из того же AC 4 BF что бы ваши корабли сходились борт бортом, а не эта загрузка и с условными модельками кораблей. Хотелось бы каюту капитана хоть более разнообразней или вовсе дать самому украшать там что-то. Да и в целом можно визуал на корабль. Однако Corsair Legacy идет по методике ctrl+c ctrl+v. Итог: Corsair Legacy от этих Корсаров в целом будут отличаться только графикой ну и сюжетом, а механика из нулевых. Но всё же я лучше за Corsair Legacy т.к это работа с 0 на новом движке, а не мод какой-то
прикупил себе недавно в стиме Corsair Legacy за 790р на вырост! У игры по крайне мере есть потенциал, а брать за фулл прайс еще один новый ккс с якобы новыми текстурками на движке корсар 3 2006 года нет спасибо слишком жирно и посредственно!
тот случай, когда выгодно слить игру пиратам,чтобы вспомнили)
Ага, а в патче от 18.02 они эту защиту улучшили, так что без танцев с бубном не поиграть в новую версию(на ксрине пока не обошли телепорт в тюрьму на новом патче без чит энджина при каждом запуске).
Смешно. Уже просто смешно.
Была у кого ошибка после того как в лаунчере нажимаешь играть ничего не происходит, игра просто не открывается?
"российской студии BlackMark" Она не российская. Совсем
С чего бы? Вроде позиционируется как российская. Да и честно говоря - без разницы. Главное, чтобы люди были достойные.
игра была на торентах как только вышла(ладно на следующий день ее уже можно было забрать у одной "рок группы")))) вы че?
Ну забрать можно было, но не поиграть: Персонажа очень быстро телепортировали в тюрьму, из которой нельзя было выйти - такая оригинальная антипиратская защита.
хз насколько это быстро минут 10 - 20 бегал по городу
Ну я думаю, что стартовую сюжетку на Мартинике может и давали пройти, а скрипт уже в фриплее срабатывал.
уже нашел об этом спасибо
если бы я был крутым пограмистам я бы наверна тоже заделал защиту с 256 разрядным сквозным шифрованием скриптов под авх 512 или на вычислительных шейдерах че нибудь картографическое чтоб с большим количеством мусорных скриптов, которые никогда не вызываются пираты ее дизассемблировали на петафлопсных пека год где нибудь и не поддавалась обратному дешифрованию. без понятия как ее заделать правда чтоб она в офлайн работала и ваще как ее заделать. а потом бы продавал упаковщик экзе по 5 долларов чтоб даже в пиксельных индюшках она была и пираты сушили весла в общем то.
погамистом ты может был бы и кутой))а вот програмистом ты ноль)
Давно уже придумали защиту через TPM