Авторы пиратского приключения Sea Legends показали новый тизер

На горизонте появилась еще одна игра, которая вскоре может занять нишу игр про морских пиратов. Недавно в сети появился трейлер Sea Legends, который создатели из Game-Labs описывают как «симулятор каперства и боевых действий в Карибском море».
В Steam появилась производственная карта, согласно которой пиратская игра дебютирует в третьем квартале этого года — в рамках раннего доступа.
Согласно содержащейся в нем ограниченной информации, Sea Legends — это:
- игра старой школы, без привязанных ко времени событий прямо из сервисных игр и боевых пропусков, ориентированная только на одного игрока;
- игра, построенная на контрабанде, каперстве, судоходстве и боевых действиях в Карибском регионе;
- геймплей вполне ориентирован на реализм - мы можем ожидать «живой мир», а также обширную систему физики, включающую, среди прочего, сопротивление воздуха или морские течения;
- производство, в котором мы будем управлять экипажем, чтобы он был хорошо подготовлен и отдохнул перед морскими путешествиями.
Меня терзают смутные сомнения.
интересно будет посмотреть что из этого получится
На навал экшн посмотри.
По сей день не одна игра про пиратов не даёт столько возможностей, сколько
Серия корсары. Чтобы создать аналоги/ на рутом движке, надо нереально постараться, слабо верится в проект :(
если просто корсары то средней сложности наверно задача
если с бесшовным перемещением в пространстве и чтоб можно было попрыгать на корабле - сложная задача. чуть легче космосимов наверно.
в корсарах 2 сказали что типа можно от острова к острову переплыть в реальном времени. чтоб это заделать нужно поднапрячься и чтоб города при этом работали.
и куча проблем с водой и е физикой чтоб поплавать и обреза ее в шлюпках и прочем на самом тоу деле.
А, это от тех персонажей, которые корабли для Naval Action продают за внушительные суммы пиастров, аки черти из Старситизена? Очччень сомнительно...
В добрый путь и удачи. Главное не заиграться с реализмом. Ходить по морям, конечно дело непростое, но в игре надо оставить место для веселья.
Слишком подозрительно красивая графика
боевку пусть лучше покажут
А вдруг так: тизеры-тизеры, а потом раз - и убийца AAAA Skull & Bones?
Как можно стать убийцей того, что уже было мёртвое?))
Что-то начало года в пиратский сеттинг окунулись, и все обосрались :D
Надеемся на что-то годное.
Пока выглядит довольно спорно
это ты по бликам на воде понял?
это я понял по тому, что из всего текстового описания показали только плавание и ничего больше...пока что это чисто парусный симулятор для меня, как больше покажут там и посмотрим
И очередная игра без русского языка...
Является ли скачивание пиратки поддержкой пиратов🤔
а где месево ? шторм ? буря? мощный шквальный ветер?
честно выглядит укачивающе и наверное вы познакомитесь с морской болезнью
Неужели наконец норм игру про пиратство в 2к24-м получим? :) Да нет, бред какой-то.
Надеюсь что опять не сделают игру с кучей женщин на корабле (в некоторых регионах действительно были женщины-пираты, но это скорее исключение из правил, чем правило), где главной целью будет не грабить, топить корабли, похищать и насиловать, а собирать ресурсы и выполнять задания по поиску сокровищ.