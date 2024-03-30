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Sea Legends 3-й квартал 2024 г.
Адвенчура, Симулятор, От первого лица
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Авторы пиратского приключения Sea Legends показали новый тизер

monk70

На горизонте появилась еще одна игра, которая вскоре может занять нишу игр про морских пиратов. Недавно в сети появился трейлер Sea Legends, который создатели из Game-Labs описывают как «симулятор каперства и боевых действий в Карибском море».

В Steam появилась производственная карта, согласно которой пиратская игра дебютирует в третьем квартале этого года — в рамках раннего доступа.

Согласно содержащейся в нем ограниченной информации, Sea Legends — это:

  • игра старой школы, без привязанных ко времени событий прямо из сервисных игр и боевых пропусков, ориентированная только на одного игрока;
  • игра, построенная на контрабанде, каперстве, судоходстве и боевых действиях в Карибском регионе;
  • геймплей вполне ориентирован на реализм - мы можем ожидать «живой мир», а также обширную систему физики, включающую, среди прочего, сопротивление воздуха или морские течения;
  • производство, в котором мы будем управлять экипажем, чтобы он был хорошо подготовлен и отдохнул перед морскими путешествиями.
58
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Меня терзают смутные сомнения.

19
MunchkiN 616

интересно будет посмотреть что из этого получится

7
Б.С. Швейк

На навал экшн посмотри.

-1
Антон Радикалушкин

По сей день не одна игра про пиратов не даёт столько возможностей, сколько
Серия корсары. Чтобы создать аналоги/ на рутом движке, надо нереально постараться, слабо верится в проект :(

6
MunchkiN 616

если просто корсары то средней сложности наверно задача
если с бесшовным перемещением в пространстве и чтоб можно было попрыгать на корабле - сложная задача. чуть легче космосимов наверно.
в корсарах 2 сказали что типа можно от острова к острову переплыть в реальном времени. чтоб это заделать нужно поднапрячься и чтоб города при этом работали.
и куча проблем с водой и е физикой чтоб поплавать и обреза ее в шлюпках и прочем на самом тоу деле.

2
Пол Ковник

А, это от тех персонажей, которые корабли для Naval Action продают за внушительные суммы пиастров, аки черти из Старситизена? Очччень сомнительно...

4
Аристов--Черный

В добрый путь и удачи. Главное не заиграться с реализмом. Ходить по морям, конечно дело непростое, но в игре надо оставить место для веселья.

4
Сергей Кращук

Слишком подозрительно красивая графика

3
Talendor3

боевку пусть лучше покажут

1
Капеллиместари

А вдруг так: тизеры-тизеры, а потом раз - и убийца AAAA Skull & Bones?

1
johncon

Как можно стать убийцей того, что уже было мёртвое?))

0
mrKAB2N

Что-то начало года в пиратский сеттинг окунулись, и все обосрались :D

1
Exies27

Надеемся на что-то годное.

0
StaticSaysMyNamE

Пока выглядит довольно спорно

0
Слава Фриден

это ты по бликам на воде понял?

2
StaticSaysMyNamE Слава Фриден

это я понял по тому, что из всего текстового описания показали только плавание и ничего больше...пока что это чисто парусный симулятор для меня, как больше покажут там и посмотрим

1
Wаyne

И очередная игра без русского языка...

0
Tulip OHare

Является ли скачивание пиратки поддержкой пиратов🤔

0
Alex40001

а где месево ? шторм ? буря? мощный шквальный ветер?

честно выглядит укачивающе и наверное вы познакомитесь с морской болезнью

-1
lp_4ever

Неужели наконец норм игру про пиратство в 2к24-м получим? :) Да нет, бред какой-то.

-2
Latlok

Надеюсь что опять не сделают игру с кучей женщин на корабле (в некоторых регионах действительно были женщины-пираты, но это скорее исключение из правил, чем правило), где главной целью будет не грабить, топить корабли, похищать и насиловать, а собирать ресурсы и выполнять задания по поиску сокровищ.

-2