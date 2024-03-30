Авторы пиратского приключения Sea Legends показали новый тизер

На горизонте появилась еще одна игра, которая вскоре может занять нишу игр про морских пиратов. Недавно в сети появился трейлер Sea Legends, который создатели из Game-Labs описывают как «симулятор каперства и боевых действий в Карибском море».

В Steam появилась производственная карта, согласно которой пиратская игра дебютирует в третьем квартале этого года — в рамках раннего доступа.

Согласно содержащейся в нем ограниченной информации, Sea Legends — это: