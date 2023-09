DLC для Sea of Stars находится в разработке ©

Игровой директор Sea of Stars Тьерри Буланже (Thierry Boulanger) сообщил, что в настоящее время студия работает над DLC для недавно вышедшей JRPG. Выступая на Radio Canada, Буланже заявил, что студия разделилась на две группы: одна работает над новым проектом, а другая, меньшая по размеру, занимается разработкой DLC для Sea of Stars.

Слова Буланже обнадеживают поклонников Sea of Stars: ранее, еще в 2020 г., когда игра находилась в стадии краудфандинга на Kickstarter, студия уже сообщала, что планирует выпускать DLC для игры в качестве одной из своих целей. Согласно старому обновлению на странице Kickstarter для Sea of Stars, студия назвала DLC Throes of the Watchmaker.

С момента своего выхода в конце августа Sea of Stars пользуется большим успехом: в первый день было продано 100 000 копий. Игра также пользуется заслуженным успехом у критиков: на OpenCritic средний рейтинг игры составляет 89 баллов.

Sea of Stars доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.