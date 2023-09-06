Sea of Stars продалась тиражом более 250 000 копий за первую неделю ©

Sea of Stars была выпущена на прошлой неделе на фоне большого ажиотажа и ожиданий и была встречена широкой похвалой как критиков, так и публики. Этот успех также отражается на продажах игры.

Разработчик Sea of Stars Sabotage Studio сообщил в Твиттере, что за первую неделю было продано более 250 000 копий ретро-ролевой игры. Интересно, что именно столько, по прогнозам студии, будет продано за весь первый год ее существования, так что можно с уверенностью сказать, что она превзошла все ожидания.

В день выпуска Sea of Stars было продано более 100 000 копий. Ролевая игра также доступна без дополнительной оплаты подписчикам Xbox Game Pass и PlayStation Plus Extra и Premium, что, безусловно, делает ее продажи гораздо более впечатляющими, особенно если учесть тот факт, что это небольшой инди-релиз.

Sea of Stars доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Sabotage Studio в настоящее время также работает над расширением.