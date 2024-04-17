Число игроков Sea of Thieves превысило 40 миллионов

Sea of Thieves превратилась в мощную силу после довольно тяжелого запуска за последние шесть лет и отказывается терять свою динамику. Фактически, разработчик Rare объявил, что игра недавно преодолела еще одну важную веху в отношении количества игроков.
С момента запуска Sea of Thieves для ПК и Xbox в марте 2018 года на сегодняшний день в нее сыграли более 40 миллионов игроков. По состоянию на пару лет назад база игроков игры составляла 30 миллионов игроков за все время ее существования, поэтому темпы привлечения новых игроков остаются стабильными.
«40 миллионов игроков на Xbox, Windows 10 и Steam — это потрясающая веха, о которой можно говорить, и, конечно, этого бы не произошло без вас — нашего блестящего, позитивного и гостеприимного сообщества, которое продолжает удивлять и впечатлять нас», — написал исполнительный продюсер Джо Нит.
«Тем не менее, я также хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить сердечную благодарность команде, которая так усердно работала, чтобы предоставить более сотни бесплатных обновлений с момента запуска, а на горизонте ждет еще много интересного и инновационного. 12-й сезон уже почти наступил, и новые дополнения, такие как метательные ножи и Призыватель костей, снова преобразят нашу песочницу».
Конечно, стоит отметить, что Sea of Thieves также выйдет на PS5 позднее в этом месяце, что будет означать дальнейшее увеличение базы игроков. Судя по длительному времени ожидания, которое игрокам пришлось пережить во время недавнего периода закрытого бета-тестирования PS5, становится очевидным, что на платформе существует большой спрос на пиратское приключение.
Sea of Thieves выйдет на PS5 30 апреля. В настоящее время игра доступна на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.
Ктож знал что вначале провальная игра так разрастется и тем более посетит пс5