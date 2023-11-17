Десятый сезон Sea of Thieves получил новое мировое событие

Второе крупное обновление в рамках десятого сезона Sea of Thieves уже вышло. В рамках обновления в игре появилось PvP-ориентированное мировое событие под названием "Череп Сирены".

В рамках нового мирового события все команды на сервере получат уведомление о призрачной записке, прикрепленной к мачте их корабля. Экипажи, решившие принять участие в событии, должны будут отыскать сундук, в котором находится титульный череп, а также ключ, открывающий его.

Экипажи, нашедшие сундук или ключ, передадут свои координаты на весь сервер, и начнется безумная схватка, в которой каждая команда пиратов будет пытаться завладеть сундуком с черепом и ключом. Команда, которая откроет сундук и найдет череп, должна будет помчаться к капитану Бригси, чтобы доставить его.

В качестве награды за участие в событии, помимо огромного кувшина с золотом, можно получить новые награды, а также эксклюзивные предметы: флаг, фигурку, паруса и брелок.