Для Sea of Thieves вышло обновление с приватными серверами

Впервые вы можете отправиться в плавание в мире, где нет других игроков!

После двух месяцев непрерывных обновлений контента Sea of Thieves представляет игрокам совершенно новый игровой режим: Safer Seas или "Безопасные моря"! Это обновление позволяет исследовать и искать приключения на сервере с одним экипажем, в одиночку или с командой избранных друзей, открывая дверь к совершенно новому способу прохождения игры.

В "Безопасных морях" игроки могут отправиться в плавание в одиночку или с командой из трех друзей, при этом в мире не будет других управляемых игроками экипажей. Для начинающих пиратов это означает шанс освоиться без необходимости следить за враждебными соперниками, а также возможность понять мир и его ключевые механики, прежде чем погрузиться в традиционный хаос основного режима Sea of Thieves, который теперь известен как High Seas.