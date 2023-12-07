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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир
7.2 467 оценок

Для Sea of Thieves вышло обновление с приватными серверами

butcher69
Новости

Впервые вы можете отправиться в плавание в мире, где нет других игроков!

После двух месяцев непрерывных обновлений контента Sea of Thieves представляет игрокам совершенно новый игровой режим: Safer Seas или "Безопасные моря"! Это обновление позволяет исследовать и искать приключения на сервере с одним экипажем, в одиночку или с командой избранных друзей, открывая дверь к совершенно новому способу прохождения игры.

В "Безопасных морях" игроки могут отправиться в плавание в одиночку или с командой из трех друзей, при этом в мире не будет других управляемых игроками экипажей. Для начинающих пиратов это означает шанс освоиться без необходимости следить за враждебными соперниками, а также возможность понять мир и его ключевые механики, прежде чем погрузиться в традиционный хаос основного режима Sea of Thieves, который теперь известен как High Seas.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
-zotik-

Надо завтра порыбачить))) интересно афина качается в приватке?

0
Richard Simons

режим для ракалов

-3