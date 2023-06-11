Sea of Thieves 20.03.2018
7.1 442 оценки

Monkey Island появится в Sea of Thieves

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monk70
Новости

Приготовьтесь встретить Могучего Пирата, когда мир Острова Обезьян появится в Sea of Thieves в сотрудничестве с Lucasfilm Games в качестве дополнения, состоящего из трех частей.

Анонсированная сегодня на Xbox Games Showcase игра «Легенда об острове обезьян» будет выходить ежемесячными частями, начиная с 20 июля, рассказывая совершенно новую историю с участием персонажей (и актеров озвучивания) из серии «Остров обезьян». В ваших приключениях вы познакомитесь с Гайбрашем Трипвудом, его возлюбленной Элейн, устрашающим капитаном-призраком ЛеЧаком, демоническим говорящим черепом Мюрреем и другими знаковыми персонажами. Вы сможете посетить свободно изучаемые версии Острова Меле и Острова Обезьян, решая головоломки в стиле «укажи и щелкни», подходящем для вида от первого лица Sea of Thieves — и все это будет происходить в Море Проклятых, так что вас не будут отвлекать другие игроки, пока вы переживаете легендарную серию совершенно по-новому.

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